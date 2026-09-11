واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی به نابودی ستاد ناوگان پنجم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پیامی در ایکس نوشت: «صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست می‌گوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعاً «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان‌ کاری که با دیگر پایگاه‌های پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.»