  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۱

واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی به نابودی ستاد ناوگان پنجم آمریکا

واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی به نابودی ستاد ناوگان پنجم آمریکا

عراقچی در واکنش به اعتراف سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا نوشت : مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پیامی در ایکس نوشت: «صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست می‌گوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعاً «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان‌ کاری که با دیگر پایگاه‌های پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.»

کد مطلب 6943631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها