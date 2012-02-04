به گزارش خبرنگار مهر، هاشم داداش پور ظهر پنج شنبه در نشست خبری در در بیرجند اظهارداشت: از این تعداد حدود 15 نفر خانم، 16 نفر نماینده فعلی مجلس و 78 نفر نیز غیر دانشگاهی، اما با شاخص های مورد قبول کانون هستند.

وی در خصوص محورهای حمایتی این تشکل از نامزدهای انتخاباتی، افزود: دانشگاهی بودن، اصولگرایی، عضو یا مرتبط با کانون دانشگاهیان ایران بودن، داشتن شاخصه های عدالت گرایی، ولایت مداری، تدین و تعهد، حضور در مدیریت های کلان علمی کشور و اینکه در توسعه استان خود نقش داشته باشند، از جمله معیارهای کانون است.

قائم مقام کانون دانشگاهیان ایران با تاکید بر اینکه کانون دانشگاهیان در صدد تخریب جریان اصولگرایی نیست و خود را مستقل از آن نمی داند، بیان کرد: حتی برخی از نامزدهای ما، دارای اشتراکات فکری با جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری هستند.

داداش پور افزود: در بین نامزدهای ما هیچیک از افراد جناح اصلاح طلب، حضور ندارند و کلیه نامزدها، صلاحیت شان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

قائم مقام کانون دانشگاهیان ایران تاکید کرد: ایجاد وحدت بین جبهه اصولگرایی از رویکردهای اصلی این تشکل است.

داداش پور در خصوص علت حضور این تشکل و پیشینه تاریخی فعالیت های آن نیز گفت: این جبهه در سال 81 تاسیس و در سال 84 مجوز خود را گرفته است و در سراسر کشور شاخه استانی و شهرستانی دارد که در خراسان جنوبی "محمد رضا میری" رئیس دانشگاه بیرجند دبیر کانون دانشگاهیان خراسان جنوبی و "محمد مهدی خطیب" قائم مقام این کانون هستند.

وی افزود: این جبهه مثل دو جبهه دیگر اصولگرایی موجود، جریان اصولگرایی را تقویت می کند و در خدمت انقلاب اسلامی است.

تلاش برای مشارکت حداکثری مردم از اهداف کانون دانشگاهیان است

داداش پور گفت: بعد از حوادث فتنه سال 88، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نخستین انتخاباتی است که می تواند نقطه عطفی برای حضور سیاسی ما تلقی شود.

رئیس ستاد انتخاباتی کانون دانشگاهیان ایران افزود: تلاش برای مشارکت حداکثری مردم، حضور آنها برای تحقق انتخابات دشمن شکن و از جمله اهدافی است که در این انتخابات دنبال می کنیم.

داداش پور افزود: از سوی دیگر از آنجا که تاکنون دانشگاهیان در نظام تصمیم گیری کشور، حضور کم رنگی داشتند، این کانون را ایجاد کردیم تا حضور آنها را در عرصه تصمیم گیریها پرنگتر کنیم که شرکت در انتخابات یکی ازآنهاست.

وی گفت: از سوی دیگر برای تحقق افق 1404 و تبدیل ایران به یک قدرت برتر و جهانی نیازمند تزریق یک فکر جدید هستیم که معتقد به اسلام سیاسی، امام رهبری و جمهوری اسلامی و نیز ولایت مطلق فقیه باشد و توان تحقق این چشم انداز را داشته باشد.

داداش پور همچنین اظهار داشت: از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد حمایت مالی و معنوی هستیم و در هر شهری از رئیس دانشگاه آن شهر اجازه فعالیت خود را کسب می کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی کانون دانشگاهیان ایران گفت: در حوزه انتخابیه بیرجند "محمد رضا مجیدی"(سفیر ایران در یونسکو)، در حوزه انتخابیه قاینات "جواد جوادی مقدم"، در نهبندان و سربیشه "نظر افضلی" و در حوزه انتخابیه فردوس و طبس "محمد علی عبدالله زاده" اسامی کاندیدهای مورد نظر ما در خراسان جنوبی هستند.