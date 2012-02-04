ایجاد اشتغال بزرگترین دغدغه مسئولین استان مرکزی / افتتاح طرح های صنعتی خمین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عاشوری در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان خمین گفت : سالهای اخیر به دلیل بروز خشکسالی در برخی از نقاط کشور، میزان بیکاری در روستاها افزایش یافته و تولید محصولات کشاورزی کاهش یافته و مشکلاتی را برای روستائیان به وجود آورده است.

وی، پرداخت تسهیلات بانکی بلاعوض توسط دولت به کشاورزان برای توسعه ، احیای مزارع و باغات کشاورزی خسارت دیده از خشکسالی سالهای اخیر از مهمترین اقدامات حمایتی دولت عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی همچنین گفت: یکی از بزرگترین برنامه و دغدغه های مسئولین ایجاد اشتغال است.

عاشوری افزود: باید در سطح استان مرکزی دو میلیون اشتغال ایجاد شود که دولت برای رفع هر چه سریعتر مشکل بیکاری اقدام به پرداخت وام های خوداشتغالی و خانگی به متقاضیان کرده است.

معاون برنامه ریزی استاندار، اضافه کرد: احداث چهارده گلخانه را در سطح این استان در نظر گرفتیم که نخستین طرح اجرایی مربوط به شهرستان خمین بوده و هم اکنون تمام زیرساخت های آن آماده شده است.

وی اشاره کرد: هر گلخانه می تواند برای هشت نیروی انسانی ، اشتغال ایجاد کند و ایجاد واحدهای گلخانه ای نقش موثری در رفع معضل بیکاری دارد.

عاشوری، گفت: با گسترش این واحدهای گلخانه ای می توانیم زمینه ایجاد یک شهرک گلخانه ای را فراهم کنیم که دستاورد آن افزایش درآمد ، تولید و کاهش هزینه محصول باشد.

چهار طرح تولیدی صنعتی در خمین به بهره برداری رسید



به مناسبت دهه فجر، چهار طرح تولیدی صنعتی در شهرستان خمین با حضور استاندار، فرماندار خمین و جمعی از مسئولین در خمین به بهره برداری رسید.

با راه اندازی این چهار طرح، پرشین نوین پرچم، آرین پلیمر خمین، ره روشن آفتاب پارس و پویان صنعت خمین برای 86 نفر در خمین فرصت اشتغال ایجاد شده است.