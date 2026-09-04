شیخ یوسف جمالی: در برابر جنایت و تلاش برای ایجاد تفرقه باید ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی در خطبه های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به حملات اخیر به کشورمان اظهار کرد: بار دیگر شاهد آتش، شهادت انسان های بی گناه در جنوب کشور بودیم و جنایت هولناکی در یک مراسم عروسی در کوهستک رقم خورد.

وی افزود: انسان زمانی به مرحله ای از سفاکی و خونریزی می رسد که حتی از انسانیت عبور می کند؛ چگونه ممکن است انسان هایی که هیچ نقشی در هیچ حادثه و موضوعی ندارند، هدف حمله و جنایت قرار بگیرند؟

امام جمعه اهل سنت و جماعت بندرعباس با تأکید بر اینکه حمله به افراد غیرنظامی و بی گناه هیچ توجیهی ندارد، گفت: در تمام قوانین و قواعد بین المللی، حمله به خانه های مسکونی و انسان های بی گناه، حتی در شرایط جنگی، ممنوع و مصداق جنایت است؛ چه رسد به اینکه افرادی در یک مراسم عروسی و در حال برگزاری جشنی ساده، هدف حمله قرار بگیرند.

شیخ جمالی با اشاره به گستردگی حوادث و جان باختن شمار زیادی از مردم در هفته گذشته بیان کرد: حادثه کوهستک یک حادثه عادی نبود و مردم ایران باید پیش از هر چیز، هم تبریک و هم تسلیت دریافت کنند؛ چرا که در دل این مصیبت، موهبتی نیز وجود داشت و آن، همبستگی و گردهم آمدن مردم ایران در کنار یکدیگر بود.

وی ادامه داد: اینکه در سراسر کشور، مردم این هفته با حادثه کوهستک همراه شدند، به دلیل ایران و ایرانی بودن است؛ چرا که همه ما خود را اعضای یک پیکر می دانیم و هر اتفاقی که در هر نقطه از کشور رخ دهد، آن را بخشی از سرنوشت و زندگی مشترک خود می دانیم.

امام جمعه اهل سنت و جماعت بندرعباس با هشدار نسبت به تلاش ها برای ایجاد تفرقه میان مردم گفت: کسانی که می خواهند به بهانه های مختلف، از جمله مذهب و قومیت، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهند، اشتباه کرده اند و باید در برابر این دسیسه و نگاه تفرقه افکنانه که در نگاه دینی ما نیز مذموم و محکوم است، ایستادگی کنیم.

شیخ جمالی در پایان با تسلیت به خانواده های شهدای حادثه کوهستک، برای جان باختگان طلب رحمت و بهشت برین و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

وی همچنین از کادر درمان بیمارستان میناب قدردانی کرد و افزود: در جریان عیادت از مجروحان، مردم از تلاش های کادر درمان در شرایطی که با یکباره حجم عظیمی از مصدومان مواجه شدند، رضایت و قدردانی داشتند و لازم است از نیروهای امدادی، پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان که با وجود محدودیت ظرفیت بیمارستان، برای پذیرش و مراقبت از مجروحان تلاش کردند، تشکر شود.