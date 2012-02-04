با توجه به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه و جهان در خطبه های نماز جمعه، رسانه های مختلف امروز نیز به بازتاب این بیانات از نگاه خود پرداخته اند.

با نگاهی به رسانه های عربی و غربی متوجه می شویم که سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره پاسخ محکم جمهوری اسلامی به تحریمها و تهدیدهای غرب بیشترین نگاه رسانه ها را جلب کرده است.

عقب نشینی از لحن تهدید علیه ایران

در همین رابطه پایگاه اینترنتی شبکه خبری سی ان ان امروز (شنبه) در گزارشی نوشت: رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تهران از برنامه هسته ای خود دست نمی کشد و با هرگونه تحریم و تهدیدی به شدت برخورد می کند.

سی ان ان در ادامه به بخش دیگری از سخنان رهبری اشاره کرده و می نویسد: تهدید به گزینه نظامی به ضرر آمریکاست و آنها 10 برابر بیشتر از این جنگ ضرر می کنند.

این شبکه آمریکایی نوشت: رهبر ایران در خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کرد که برخی منطقی جز زور را نمی پذیرند و راهی به جز خونریزی برای نیل به اهدافشان ندارند. وی به آمریکا و دیگر همپیمانانش هشدار داد که در مقابل تهدیدات و تحریم نفتی، ایران گزینه هایی را در اختیار دارد که در صورت لزوم به اجرا می گذارد.

سی ان ان در ادامه به طرح تحریم نفتی کشورهای غربی علیه تهران اشاره می کند و با لحنی ملایمتر می نویسد: دو هفته پیش "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مضمون نامه خود به مقامات ایرانی را در زمینه از سرگیری فوری مذاکرات با این کشور عنوان کرد.

این شبکه در ادامه نوشت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی این اتحادیه را برای مذاکرات بدون پیش شرط در زمینه برنامه هسته ای ایران اعلام کرد و افزود: غرب می خواهد وارد مرحله اعتمادسازی با ایران شود که این مسئله به گفتگوهای سازنده و اجرای گام به گام مذاکرات مبتنی است.

به گزارش مهر، این مواضع رسانه های آمریکایی بیانگر این است که واشنگتن در برابر گزینه نظامی و حتی اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران نگرانی خاصی دارد که این نگرانیها پس از مواضع محکم و روشن رهبر معظم انقلاب بیشتر و جدی تر شده است.

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط امروز نیز یکی از بخشهای مهم خبری خود را به بازتاب بیانات رهبری اختصاص داده است. این روزنامه تیتر "حمله به ایران 10 برابر بیشتر به آمریکا آسیب می زند" را برای مطلب خود انتخاب کرده و می نویسد: رهبر انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد که ایران تهدیداتی را در دست دارد که می تواند آنها را در زمان مناسب به اجرا بگذارد.

این روزنامه در گزارشی مفصل بخشهای مهم بیانات رهبری را بازتاب داده و در پایان این گزارش به استقرار موفقیت آمیز ماهواره نوید علم و صنعت در مدار زمین به عنوان جدیدترین موفقت ایران در عرصه هوا فضا اشاره کرده است.

پاسخ محکم ایران در برابر تهدیدات

شبکه خبری الجزیره نیز امروز در بخش خبری خود به بازتاب سخنان مهم رهبر معظم انقلاب پرداخت و نوشت: آیت الله خامنه ای تاکید کرد که ایران در برابر تهدیدات مقابل به مثل خواهد کرد.

این شبکه در ادامه به اظهارات اخیر "یورام کوهن" رئیس شاباک اشاره کرده و می نویسد: این مقام اسرائیلی احتمال جنگ در منطقه طی سال جاری را بسیار اندک دانست.

اظهارات اخیر "ایهود باراک" وزیرجنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیتی هرتزلیا نیز از سوی الجزیره بازتاب داده شده است. وی در این کنفرانس اظهار داشت: اگر تحریمها علیه ایران به نتیجه نرسد باید درباره گزینه نظامی علیه این کشور فکر کرد.

روزنامه الرایه قطر نیز پاسخ محکم ایران به تهدیدات نفتی را مورد توجه قرار داد و نوشت: رهبری ایران در خطبه های نماز جمعه که به صورت مستقیم پخش می شد تاکید کرد که ایران هر گروه یا ملتی را که با رژیم صهیونیستی بجنگد مورد حمایت قرار می دهد.

پایگاه خبری الانتقاد لبنان نیز با پوشش کامل بیانات مقام معظم رهبری نوشت: آیت الله العظمی امام خامنه ای تاکید کرد که سیاستهای آمریکا در منطقه شکست خورده است.

روزنامه القدس العربی در بخش اخبار مهم پاسخ ایران به هرگونه تهدید نظامی و نفتی را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه الدستور اردن نیز به این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرده که تاکید کردند: اسرائیل حقیقتا یک غده سرطانی است که باید از میان برداشته شود.

روزنامه النهار لبنان نیز چاپ تصویری از مراسم سالگرد بازگشت امام خمینی (ره) به میهن تاکید کرد: رهبری ایران تاکید کرد که ایران از هر گروهی که با اسرائیل بجنگد حمایت می کند.

این روزنامه در ادامه به موفقیت اخیر ایران در عرصه هوافضا همزمان با جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی توجه داشته است.

پایگاههای نظامی و ناوهای آمریکایی در جیب کوچک ایران

اما روزنامه السفیر لبنان امروز در تحلیلی با عنوان "آیا صدای طبل جنگ در منطقه به گوش می رسد" نوشت: در روزهای اخیر جبهه گیریهای متعددی به وجود آمده، بحران سوریه وارد مراحل تازه تری شده و برخی از احتمال جنگ در منطقه در بهار 2012 سخن می گویند.

این روزنامه با چاپ تصویری از مراسم نماز جمعه تهران می نویسد: ایران تاکید کرده که پاسخ تهدیدات را با قدرت تمام خواهد داد و با نگاهی به منطقه نیز متوجه می شویم که پایگاههای نظامی و ناوگان آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس در جیب کوچک ایران قرار دارند.

روزنامه الوطن عمان نیز به بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخت و نوشت: آیت الله خامنه ای تاکید کرد که ایران در برابر تهدیدات غربیها در زمینه برنامه ای هسته ای این کشور مقاوم است.

پایگاه خبری اخبار مصر و روزنامه الاخبار لبنان نیز از امروز تهدید ایران در زمینه آسیبهای 10 برابری حمله نظامی به ایران را مورد توجه قرار داده است.