داریوش مهرجویی در انتظار پاسخ اداره کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، دومین رمان «داریوش مهرجویی» نویسنده و کارگردان سینما با عنوان «خرابات مغان» بیش از یک سال از ارائه آن به اداره کتاب از سوی نشر قطره، همچنان در انتظار اعلام وضعیت از سوی اداره کتاب به سر می‌برد.

مهرجویی این رمان را پس از چند نوبت بازنویسی سال گذشته به نشر قطره ارائه کرده است و بنابر اعلام ناشر تاکنون هیچ پاسخی از سوی اداره کتاب حتی مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از این اثر ارائه نشده است.

«خرابات مغان» داستان دانشجوی مسلمان ایرانی را روایت می‌کند که با وجود همه دغدغه‌های دینی خود برای تحصیل به آمریکا سفر می‌کند و در مدت اقامت خود در این کشور نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمی‌ماند.

وی به دلیل موقعیت خانوادگی خود و نیز علاقه‌ای که پاسخ‌گویی به شبهات در خود پیدا می‌کند، تصمیم می‌گیرد به آموختن فلسفه برای پاسخ‌گویی به این شبهات بپردازد تا به اعتقاد خود بتواند به نوعی دفاع عقلانی درباره اعتقادات خود دست یابد.

مهرجویی در ادامه این رمان اما با روایت خود از واقعه 11 سپتامبر و علاقه‌مند شدن این جوان به مسائل سیاسی داستان برخورد با مسلمانان در جامعه آمریکا پس از 11 سپتامبر و نیز حضور این دانشجو در زندان گوانتانامو را روایت می‌کند.

این رمان پیش از این قرار بود از سوی نشر هرمس منتشر شود، اما با تصمیم نویسنده انتشار این اثر نیز به نشر قطره سپرده شده است.

مهرجویی نخستین رمان خود را نیز با نام «به خاطر یک فیلم بلند لعنتی» در سال 1388 از سوی همین ناشر منتشر کرد.