پایانه صادرات پسته و گیاهان دارویی در دامغان ایجاد می شود

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام موافقت وزیر جهاد کشاورزی با ایجاد پایانه صادرات پسته و گیاهان دارویی در این شهرستان، گفت: در پی دیدار فرماندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با وزیر جهاد کشاورزی وی همچنین با ترمیم جاده بین مزارع روستای نمکه و شهر کلاته رودبار شهرستان دامغان موافقت کرد.

وی دستور رسیدگی به برنامه های راهبردی در صنعت زنبور داری و اختصاص ردیف اعتباری از منابع ملی و استانی به صنعت زنبور داری ، دستور پیگیری و اقدام برای احداث بندهای خاکی کوتاه ذخیره سازی آب های فصلی و چشمه سارها در زمستان به تعداد 8 مورد که حجم هر یک 150 هزار متر مکعب است را از دیگر موافقت های صورت گرفته با وزیر جهاد کشاورزی نام برد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین از دستور پیگیری و اقدام لازم نسبت به کمک مالی برای خرید علوفه جهت بخش عشایر و همچنین ترمیم بازگشایی راه های بین مناطق عشایری و تخصیص ماشین آلات خدمات رسانی به شرکت تعاونی عشایر شهر کلاته رودبار توسط وزیر خبر داد.

ملک محمدی افزود: رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی تولید شایان کشت خورزان شهرستان دامغان، کمک مالی از محل اعتبارات خشکسالی برای حل مشکلات شرکت کشت و صنعت دامغان، دستور تامین و پرداخت سهم دولت به میزان 49 درصد برای صندوق حمایت از توسعه بخش شهرستان نیز از دیگر توافقات این نشست بود.

وی از دستور تامین هزینه برای طرح آبیاری تحت فشار به مساحت 1200 هکتار از اراضی کشاورزی شهر کلاته رودبار دامغان، دستور پیگیری و اقدام برای تامین درخواست های نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان، بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت وام های کشاورزی توسط وزیر خبر داد.

ملک محمدی گفت: در این نشست در خصوص پرداخ تسهیلات به تعاونی پسته کاران و طرح ارتقای سلامت پسته دامغان با مدیریت تلفیقی، درخواست پرداخت وام به تعاونی گاوداران دامغان برای خرید کنسانتره و درخواست تعاونی مرغداران از جمله درخواست نظام صنفی کارهای کشاورزی این شهرستان بیان شد که وزیر جهاد کشاورزی با نظر موافق دستور اقدام آن را صادر کرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در پایان از دستور پیگیری و اقدام در خصوص درخواست های شرکت تعاونی گاوداران دامغان مبنی بر درخواست مبلغ 12 میلیارد ریال جهت خرید کارخانه کنسانتره و مبلغ 3 میلیارد ریال جهت خرید 2 دستگاه کامیون جهت حمل شیر به کارخانجات و حمل و توزیع علوفه دامداران به دامداری ها و مبلغ 5 میلیارد ریال جهت تسویه تسهیلات دریافتی بانک ها و سرمایه در گردش جهت خرید علوفه خبر داد .

لازم به ذکر است این دیدار در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.