مراسم میهمانی لاله ها در آموزش پرورش ناحیه 1 بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای معاونین و پرسنل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان به همراه جمعی از همکاران فرهنگی و دانش آموزان بسیجی مدارس منطقه در این مراسم شرکت کردند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین صفایی امام جمعه شهر گلستان، نوبخت فرماندار بهارستان، اصغری معاون سیاسی فرمانداری بهارستان و مسئولین اداره تبلیغات اسلامی و مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران بهارستان حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم به نثار فاتحه ، غبار روبی و عطر افشانی و گل افشانی مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی پرداختند.

برگزاری مسابقه دومیدانی در ناحیه 2 آموزش و پرورش

به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسابقه دومیدانی با شرکت دانش آموزان مقطع راهنمایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان در نسیم شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این برنامه فرهنگی – ورزشی که از نفرات برتر رشته دومیدانی در مدارس راهنمایی انتخاب شده بودند، با حضور در میدان سعیدآباد، طول مسیر مسابقه را تا آموزشگاه برادران شهید قاسمی به رقابت پرداختند.

در مراسم اختتامیه این مسابقه، عبداله نوحی مدیر آموزش و پرورش ناحیه2 بهارستان ضمن تشکر از مسئولین، فرهنگیان و دانش آموزان شرکت کننده در این برنامه، حضور دشمن شکن در انتخابات اسفند 1390 را وظیفه شرعی مردم ولایت مدار ایران دانست. همچنین روح اله شریفی معاون پرورشی و تربیت بدنی این اداره نیز در سخنانی حضور دانش آموزان در اینگونه برنامه ها را عمل به توصیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به دانش آموزان، مبنی بر "تحصیل، تهذیب، ورزش" دانست.

در پایان مراسم اختتامیه نیز علاوه بر اهدای جوایز و حکم قهرمانی به نفرات برتر، به تمامی دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه ورزشی هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

نفرات اول و دوم این مسابقه از آموزشگاه شیخ کلینی (ره) و نفر سوم از آموزشگاه شیخ مفید (ره) موفق به کسب مقام های برتر گردیدند.

تجدید میثاق دانش آموزان بهارستانی با آرمانهای انقلاب

همزمان با سومین روز از ایام الله دهه فجر، فرهنگیان و دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان، دوشادوش دیگر قشرهای مردم، با حضور در گلزار شهدای امام زاده حسن(ع) نسیم شهر، با آرمان های شهدای ایران اسلامی تجدید پیمان کردند.

این مراسم باشکوه با تجمع فرهنگیان و دانش آموزان، از محل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان آغاز و به گلزار شهدای نسیم شهر ختم شد.

در ابتدای این مراسم روح اله شریفی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه2 بهارستان در جمع دانش آموزان، برنقش والای شهداء در به ثمر نشستن نهال انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، تأکید کرد و امنیت و آسایش کنونی را حاصل رشادت های شهیدان ایران اسلامی دانست.

در پایان این مراسم روحانی شرکت کنندگان ضمن نثار گل بر مزار مطهر شهداء برای شادی روح شهیدان و امام شهداء فاتحه قرائت کردند.

