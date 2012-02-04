بانک ها با بخش تولید به تعامل سازنده بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح در دیدار نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و اتحادیه شرکت های تعاونی آذربایجان شرقی با معاون سیاسی امنیتی استاندار، اظهار داشت:گاهی احساس می شود که سیستم بانکی نسبت به مردم بی توجه است ولی مدیران بانک ها بدانند که عزتشان از مردم است و لذا باید تمام اهتمام خود را برای رفع موانع موجود برای ارتقای رفاه مردم که توسعه تولید یکی از فاکتورهای تحقق این مهم است، بکار گیرند.

وی در بخش دیگری از مطالب خود اختصاص هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار برای بنگاه های زودبازده آذربایجان شرقی را یادآور شد و گفت: این استان از نظر عقد قراردادهای بانکی و نیز معرفی طرح های زودبازده به بانک ها در جایگاه دوم کشوری قرار دارد اما از حیث اشتغال زایی، با ایجاد 35 هزار فرصت شغلی جدید رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اضافه کرد: تا کنون پنج درصد بیش از اعتبارات تعیین شده برای استان طرح زودبازده مصوب شده است که تلاش می شود طی یک ماه آینده این میزان به 20 درصد بیشتر از سهمیه اختصاصی برسد تا جذب اعتبارات بنگاه های زودبازده، حداکثر ممکن باشد.

وی همچنین از رفع موانع استقرار نظام استاد شاگردی خبر داد و افزود: با اهتمام مسئولان، موانع موجود در حال رفع است و به زودی با عملیاتی شدن این نظام، امکان اشتغال یک میلیون نفر فراهم خواهد شد.

در این جلسه، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، دبیر کانون کارفرمایان، فرمانده بسیج کارگری و یکی از مسئولان شرکت تعاونی سهام عدالت آذربایجان شرقی در سخنان جداگانه ای، به طرح دیدگاه ها و نظریات خود پرداختند.