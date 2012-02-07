وحدت اسلامی نشان دهنده قدرت و همبستگی میان شیعه و سنی است

عقیل شیهک زهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه فجر و هفته وحدت گفت: امروز دشمنان اسلام در صدد هستند که تاثیر انقلاب اسلامی را در موضوع بیداری اسلامی کم رنگ و بی تاثیر جلوه دهند اما مقاومت، ایستادگی و پایداری ملت بزرگ ایران اسلامی پس از انقلاب این دسیسه دشمنان را به نابودی می کشاند.

وی افزود: انقلاب پویا و موفق امام خمینی (ره) باعث شد تا مسلمانان جهان علیه حکومت استبدادی کشورمان قیام کنند و امام خمینی(ره) کشور جمهوری اسلامی ایران را الگوی خود در رسیدن به حکومت اسلامی قرار دارد.

امام جمعه اهل سنت جاسک ادامه داد: وحدت اسلامی می تواند نشان دهنده قدرت و شوکت اسلام و توانایی مسلمانان، همبستگی و پیوند بین شیعه و سنی در منطقه شود و از مسئولان انتظار داریم که به این همبستگی بی نظیر توجه ویژه داشته باشند.

شیهک زهی ادامه داد: ما باید برای نگهداشتن این وحدت به دست آمده بکوشیم و باعث نشویم که این وحدت از بین برود چون ما اگر به اختلافات چنگ بزنیم باعث از بین رفتن وحدت می شود و باید مراقب حرکات خود باشیم مخصوصا کسانیکه به نوعی با مردم و سرو کار دارند باید مراقب گفتار و حرکت خود باشند مبادا حرفی بزنند و یاعملی انجام دهند که موجب شود این محبت و وحدت به دست آمده از بین برود.

امام جمعه اهل سنت جاسک تاکید کرد: هرکس عقیده اش محترم و برای خود مرزهایی دارد و از چیزی که باعث خدشه وارد کردن به این وحدت می شود باید بر حذر بود و آن را انجام ندهیم.