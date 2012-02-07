به گزارش خبرنگار مهر، "روز اینترنت ایمن تر"، بخشی از یک تلاش جهانی برای ترویج و توسعه یک اینترنت ایمن برای کودکان و نوجوانان است. امروز، سه شنبه 7 فوریه مصادف با نهمین دوره این روز جهانی است که در بیش از 70 کشور دنیا و در 5 قاره برگزار می شود.

دنیای دیجیتالی را با همدیگر و بی خطر کشف کنید

روز اینترنت ایمن تر 2012 توجه خود را به مقوله "اتصال نسلها و آموزش در کنار هم" معطوف کرده است. نگاه این مقوله به امکان دسترسی تمام نسلها و فرهنگها به یک دنیای آنلاین است و خانواده ها را برای همکاری با هم برای دستیابی به ایمنی آنلاین تشویق می کند.

امروز دنیاهای آنلاین و آفلاین روزمره ما به شدت به هم متصل شده اند. این اتصالات به خانواده ها کمک می کند که از طریق وب کم با خویشاوندان و دوستان خود ارتباط برقرار کنند و کودکان نیز قادرند روی شبکه تکالیف درسی خود را به صورت آنلاین انجام دهند.

این دنیای آنلاین، بستری منحصربفرد است که در آن مردم در تمام سنین می توانند در کنار هم دانش خود را افزایش دهند. به طوریکه کودکان و نوجوانان آگاه به فناوری می توانند به والدین خود روشهای استفاده از فناوریهای نوین را بیاموزند و پدربزرگ ها و مادربزرگها می توانند تجربیاتی را که در زندگی کسب کرده اند به نسلهای جوانتر یاد بدهند و به آنها نصیحت کنند که چگونه در دنیای آنلاین ایمن بمانند. به این ترتیب، تمام نسلها می توانند دنیای دیجیتال را در کنار هم کشف کنند.

6 نکته کلیدی که به فرزند شما کمک می کند از اینترنت به روشی ایمن استفاده کند

- درباره اینترنت صحبت کنید و به آنها فرصت دهید که در کنار شما شبکه را کشف کند. از فرزند خود بخواهید که به شما نشان دهد چقدر به آنلاین بودن علاقه دارد و اگر تمایلات فرزندتان با شما یکی نبود سعی کنید شوکه نشوید.

- خلاقیت کودک خود را تحریک کنید و فرزند خود را به سمت بهترین محتوای آنلاین هدایت کنید تا بتواند خلاقیت خود را توسعه دهد. کودک شما می تواند یاد بگیرد و سایتهای جدید را کشف کند، بازی کند، وبلاگ بنویسد، وب سایت بسازد و ... به این ترتیب می توانید تصور ذهنی فرزندتان را توسعه دهید.

- در کنار هم و با یکدیگر قوانین و موانعی را بسازید و تعیین کنید که چه وقت/ کجا/ چرا و به چه مدتی فرزند شما می تواند از تلفن همراه یا رایانه استفاده کند. شما باید یاد بگیرید که به حرفهای فرزندتان گوش دهید و قوانین عادلانه ای را تدوین کنید.

- اطلاعات شخصی را حفظ کرده و به فرزند خود کمک کنید بفهمد که اطلاعات و عکسهایی که در شبکه می گذارد می توانند برای همیشه و برای همه قابل رویت باشند. به کودک کمک کنید که از بالاترین سطوح حریم شخصی در شبکه های اجتماعی استفاده کند.

- به استفاده از ابزارهای کنترل شخصی فکر کنید که می توانند به طور خودکار بعضی موضوعات خاص (موضوعات غیراخلاقی، خشونت و ...) را فیلتر کنند و زمان وبگردی کودک خود را محدود کنید.

- از گذاشتن رایانه شخصی در اتاق کودک خود اجتناب کنید و در عوض، رایانه را در اتاق نشیمن قرار دهید. با این کار می توانید از سلایق فرزند خود در زمان وبگردی آگاه شوید.

نتایج نظرسنجی کمیسیون اروپا درباره رفتارهای آنلاین کودکان در شبکه

26 درصد از کودکان در یک شبکه اجتماعی عمومی پروفایل دارند.

12 درصد از کودکان اروپایی 9 تا 16 سال اظهار داشته اند که حداقل یکبار در اینترنت دچار دردسر شده اند.

56 درصد از والدینی که کودکان آنها پیامهای آنلاین زننده یا آزاردهنده دریافت کرده اند از این موضوع اطلاع ندارند.

از هر 8 پدر و مادر یک مادر و پدر در فعالیتهای آنلاین فرزندان خود مداخله نمی کند. هرچند 56 درصد از والدین گامهای مثبتی را برداشته اند و به فرزندان خود یاد داده اند که در دنیای آنلاین چگونه با دیگران رفتار کنند.

36 درصد از کودکان اروپایی 9 تا 16 سال معتقدند که قطعاً بیشتر از والدین خود درباره اینترنت می دانند.

44 درصد از کودکان اظهار داشتند که از دوستان خود درباره ایمنی در اینترنت راهنمایی خواسته اند و 35 درصد نیز گفتند که به دوستان خود درباره ایمنی آنلاین نصحیت می کنند.

باوجود این، 63 درصد از کودکان خاطر نشان کردند که از والدین خود در مورد ایمنی آنلاین راهنمایی گرفته اند.

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