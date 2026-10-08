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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

گاومیش‌داری صنعتی خرمشهر با ظرفیت تولید ۹۰۰ تن شیر تکمیل می‌شود

گاومیش‌داری صنعتی خرمشهر با ظرفیت تولید ۹۰۰ تن شیر تکمیل می‌شود

خرمشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: طرح گاومیش‌داری صنعتی این شهرستان با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد و ظرفیت تولید سالانه ۹۰۰ تن شیر در حال تکمیل است.

حسن دشتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه واحدهای دامپروری و افزایش ظرفیت تولید محصولات دامی در شهرستان خرمشهر در حال اجراست و برای تکمیل و بهره‌برداری از آن، ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی این واحد دامی تصریح کرد: این پروژه با ظرفیت ۵۰۰ رأس گاومیش مولد و مجموع یک‌هزار رأس گاومیش طراحی شده است که با بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با تأکید بر نقش این واحد در رونق تولیدات دامی منطقه افزود: با تکمیل و بهره‌برداری نهایی از این واحد صنعتی، پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۹۰۰ تن شیر تولید و به بازار عرضه شود که نقش مؤثری در تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان خواهد داشت.

کد مطلب 6971685

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