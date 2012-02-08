ابراهیم یونسی مترجم پیشکسوت درگذشت

سیروان یونسی دختر زنده‌یاد ابراهیم یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر درگذشت پدرش گفت: پدرم ظهر امروز چهارشنبه 19 بهمن ماه بعد از یک دوره بیماری، از دنیا رفت و ما را تنها گذاشت.

وی ادامه داد: پیکر ایشان فردا به بهشت زهرا برده می‌شود و از آنجا برای خاکسپاری به سمت بانه زادگاه پدرم خواهیم رفت تا او را در زادگاهش به خاک بسپاریم.

ابراهیم یونسی از نویسندگان و مترجمان شاخص کشورمان بود که بیش از ده‌‌ها عنوان کتاب نوشته و ترجمه کرده بود و بسیاری از آثار مطرح ادبیات جهان و آثار پژوهشی با ترجمه وی در ایران شناخته ‌شده‌اند. وی همچنین برخی از نویسندگان غربی را برای نخستین‌بار به ایرانیان معرفی کرد.

ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم پیش‌کسوت، متولد سال 1305 در شهر بانه است. وی بیش از 10 کتاب تالیفی و 60 ترجمه را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است.



فعالیت‌های سیاسی او پیش از انقلاب، منجر شد که رژیم پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد، یونسی را زندانی و محکوم به اعدام کند. او سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.



یونسی بعد از انقلاب اسلامی، اولین استاندار کردستان بود. از میان آثار تالیفی این نویسنده و مترجم می‌توان آثاری را چون «هنر داستان نویسی» رمان «مادرم دوباره گریست»، «گورستان غریبان»، «شکفتن باغ» و «اندوه شب بی‌پایان» برشمرد و از میان انبوه ترجمه‌های این مترجم می‌توان به این آثار اشاره کرد: «آروزهای بزرگ»، «اسپارتاکوس»، «تاریخ ادبیات روسیه»، «جنبه‌های رمان»، «داستان دو شهر»، «دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده»، «سه رفیق» و «تاریخ اجتماعی هنر».

او که ماه‌های اخیر را در بستری بیماری به سر می‌برد و 2 سال اخیر از بیماری آلزایمر رنج می‌برد. او در گفتگوهای قبلی خود با مهر از اینکه دیگر نمی‌توانست بنویسد و ترجمه کند به شدت ابراز ناراحتی می‌کرد. البته وی می‌گفت که با حقوق اندک بازنشستگی توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را هم ندارد.