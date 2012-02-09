برگزاری همایش قرآن پژوهی و طب در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محترم شکریان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش قرآن پژوهی و طب بیست و ششم بهمن‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود.



وی افزود: مخاطبان این همایش استادان حوزه و دانشگاه، دانشجویان طلاب، اصحاب اندیشه و قلم و همه علاقه‌مندان هستند و اطلاع‌رسانی آن از طرق مختلف به مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی در سطح استان انجام شده که با استقبال خوبی مواجه شده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: تاکنون 90 نفر در این همایش ثبت‌نام کرده‌اند و حدود 100 مقاله به دبیرخانه ارسال شده که پس از بررسی مقالات در مجموع 31 مقاله و 17 چکیده مقاله به مرحله داوری راه پیدا کرده است.



شکریان تصریح کرد: کمیته علمی این همایش متشکل از 15 نفر از استادان و متخصصین علوم پزشکی و معارف اسلامی هستند که کار داوری این همایش را برعهده دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به زمان برگزاری همایش در 26 بهمن‌ماه گفت: این همایش در دو نوبت صبح و بعد‌ از ظهر برگزار می‌شود و مقالات به شیوه‌های مروری، توصیفی و آزمایشگاهی تهیه شده و یک سری از مقالات به صورت سخنرانی ارایه خواهد شد.



مدیرگروه دروس معارف اسلامی دانشگاه افزود: آیات پزشکی استخراج شده از قرآن، احادیث پزشکی استخراج شده از منابع اسلامی، جایگاه طب اسلامی قرآن و حدیث‌پژوهی و جایگاه سبک زندگی اسلامی و قرآن‌پژوهی از مهم‌ترین محورهای این همایش است.

شکریان بیان کرد: علوم انسانی اسلامی مرتبط با طب و قرآن، ایمان قرآن‌پژوهی و طب، تولید و توسعه علم از نگاه قرآن (توسعه قرآنی علم)، منابع قرآن‌پژوهی و حدیث‌پژوهی در پزشکی، استخراج علوم بنیادی و کاربردی پزشکی از قرآن، جامعه اسلامی و قرآن و همچنین محور آزاد مرتبط با موضوع همایش نیز از دیگر محورهای همایش است.



وی گفت: در این همایش از بیانات آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و یکی از استادان قرآن‌پژوه حوزه علمیه قم استفاده خواهیم کرد.