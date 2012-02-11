22 خانه بهداشت در میناب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب همزمان با دهه مبارک فجر با حضور معاون عمرانی استانداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فرماندار میناب و جمعی از مدیران اجرایی، خانه بهداشت روستای طیب شاهی به نمایندگی از 22 خانه بهداشت طرح امام حسین (ع) در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در آیین بهره برداری از خانه بهداشت طیب شاهی شهرستان میناب اظهار کرد: ارائه خدمات بهداشتی درمانی در اقصی نقاط استان هرمزگان را مرهون ارائه نظام سلامت پس از انقلاب است و با تغییر نظام ارایه خدمات سلامت به سمت الگوی صحیح خدمت رسانی در اوایل انقلاب خانه های بهداشت شکل گرفت.

دکتر محمد شکاری افزود: خانه های بهداشت در روستاهای دور افتاده با فعالیت بهورزان در ارتقای شاخصهای سلامت نقش به سزایی دارند.

وی با اشاره به افتتاح 72 خانه بهداشت در سراسر هرمزگان به نام امام حسین (ع) یادآورشد: امروز عملکرد بهورزان در حوزه بهداشت علمی شده است و بهورزان نقش به سزایی در ارتقای شاخص های بهداشتی دارند.