حمایت یک میلیارد و 350 میلیون تومانی از کاروان اعزامی ایران به المپیک لندن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در نشست خبری کمیته ملی المپیک که امروز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد اعلام کرد: این برای نخستین بار است که کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک توسط یک حامی مالی حمایت می شود. البته برای داشتن این اسپانسر با شرکت ها و نهادهای زیادی رایزنی کردیم که در نهایت با شرکت ایرانسل به توافق نهایی رسیدیم.

وی در مورد مبلغ قرارداد خاطرنشان کرد: یک میلیارد و 350 میلیون تومان قرارداد اولیه است که میان کمیته ملی المپیک و شرکت ایرانسل منعقد شده است. البته از این مبلغ کلی مبلغی به عنوان مالیات کم شده و مابقی آن در اختیار کمیته ملی المپیک قرار می گیرد.



رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه کل مبلغ قید شده در قرارداد فیمابین این کمیته با شرکت ایرانسل به صورت نقدی و نه تحت عنوان خدمات و تجهیزات ارائه خواهد شد، تصریح کرد: تا به امروز طی دو مرحله حدود 80 درصد این قرارداد پرداخت شده است بخش باقیمانده نیز در مراحل مختلف تا زمان بازیهای المپیک ارائه خواهد شد.

علی آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی هزینه کردن اعتبارات پرداخت شده از سوی حامی مالی و اینکه آیا از این اعتبار برای ورزشکاران المپیک و به خصوص تقدیر از مدال آوران آنها هزینه خواهد شد؟ یاد آور شد: این مبلغ در دل اعتبارات کمیته ملی المپیک و برای کمک به هزینه های کلی این کمیته جهت آماده سازی کاروان اعزامی به المپیک هزینه خواهد شد. ضمن اینکه بودجه اصلی ما از طرف دولت پرداخت می شود اما از این اعتبار هم برای کمک به کاروان ایران و ورزشکاران استفاده می کنیم.



وی به خدمات ارائه شده به شرکت ایرانسل در قبال انعقاد این قرارداد اشاره کرد و اظهار داشت: در قرارداد منعقد شده موارد زیادی برای شرکت ایرانسل لحاظ شده است از جمله اینکه در سایت ویژه بازیها از لوگوی ایرانسل استفاده می شود. استفاده از لوگوی ایرانسل در ماهنامه کمیته ملی المپیک تا پایان بازیهای لندن، مراسم افتتاحیه و اختتامیه، سربرگ نامه ها نیز لحاظ می شود ضمن اینکه طبق توافقات ایرانسل این حق را دارد که تا پایان بازیهای لندن در تیزرهای تبلیغاتی خود را با عنوان حامی مالی کاروان ایران معرفی کند.



علی آبادی تاکید کرد: تشکیل کانون هواداران المپیک نیز یکی از نتایج ارزشمندی است که به واسطه معرفی ایرانسل به عنوان حامی مالی کاروان المپیک ایران از آن استفاده خواهیم کرد. ایرانسل با تشکیل این کانون به سازماندهی افراد علاقه مند برای سفر به لندن در جریان بازیهای المپیک کمک می کند.



رئیس کمیته ملی المپیک در بخشی از صحبت های خود نیز یادآور شد: ورزش یک مجموعه است اما نه فقط برای ورزشی ها. قهرمانان نتیجه نهایی ورزش هستند مانند نصیری و موحد که قهرمانان دوره های پیش هستند و در نتیجه تلاش های زیاد صورت گرفته به قهرمانی های خود رسیدند.



وی تصریح کرد: ورزش امروز فراتر از حرکت فیزیکی و آمادگی جسمانی بوده و یک صنعت محسوب می شود. ورزش در اشتغال نقش ایجاد می کند و در گردش مالی جایگاه دارد. یکی از جایگاههای بزرگ ورزش هم مرتبط با تبلیغات است.

