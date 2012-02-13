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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

فقیهی در گفتگو با مهر:

موفقیت کاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلب یزد در ابهام است

موفقیت کاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلب یزد در ابهام است

یزد - خبرگزاری مهر: دبیر جبهه متحد اصولگرایان یزد گفت: موفقیت اصولگرایان یا اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در یزد به دلیل شرایط ویژه استان و کاندیداها قابل پیش بینی نیست.

سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یزد شرایط با سایر نقاط متفاوت است زیرا در انتخاب افراد، خانواده و سابقه خانوادگی آنها بیش از اصولگرایی یا اصلاح طلبی برای مردم حائز اهمیت است.

وی افزود: در انتخابات این دوره مجلس از طیف اصولگرایان سید محمود وزیری نوه مرحوم وزیری معروف و از طیف اصلاح ‌طلبان محمدمهدی فقیه نوه شیخ غلامرضا فقیه هر کدام دارای موقعیت خاص اجتماعی و مذهبی در میان مردم هستند و این امر سبب تشتت آرا می شود.

فقیهی عنوان کرد: به همین دلیل نمی ‌توان در مورد توفیق اصلاح ‌طلبان و اصولگرایان در یزد پیش ‌بینی قطعی کرد.

وی تصریح کرد: با این وجود و با حضور این دو نفر در مرکز استان، به نظر می‌ رسد صالح جوکار به عنوان گزینه اصولگرایان یزد شانس خوبی داشته باشد.

فقیهی همچنین یادآور شد: لیست جبهه متحد اصولگرایان یزد فردا اعلام می ‌شود.

وی ادامه داد: اسامی کاندیداهای اصولگرایان در برخی شهرستان‌ ها نظیر میبد و یزد اعلام و قطعی شده اما در مهریز و اردکان برای رسیدن به اجماع کامل زمان دیگری برای آنها لحاظ شده است.

فقیهی افزود: در میبد و تفت حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی ‌زاده در لیست اصولگرایان قطعی شده، در یزد سردار صالح جوکار قطعی است اما هنوز اعلام رسمی صورت نگرفته است.

کد مطلب 1533047

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