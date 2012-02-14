زیرساختهای ورزشی کاراته مازندران کافی نیست

محمد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند رو به رشد کاراته در مازندران ابراز رضایت کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته برای فراهم کردن زیر ساخت های مناسب انجام این رشته، در آینده شاهد کسب موفقیت های بیشتر کاراته کاران مازندران در رقابتهای معتبر خواهیم بود.

وی افزود: تیم بانوان مازندران با هدف کسب عنوان قهرمانی به رقابت های قهرمانی کشور که به میزبانی تبریز برگزار می شود اعزام شد.

سلطانی اظهار داشت: تیم مازندران در چهار رده سنی با 96 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده است و امیدواریم با توجه به تدارک مناسبی که برای این رقابت ها دیده شده، بتوانیم با کسب عنوان قهرمانی ، ورزشکاران بیشتری را راهی تیم ملی کنیم.

وی گفت: در رده سنی جوانان و در کومیته انفرادی 18 نفر، در کاتاانفرادی 5 نفر و در کاتا تیمی به همراه نفرات نوجوان دو تیم سه نفره، در رده سنی نوجوانان و در کومیته انفرادی 15 نفر و در کاتا انفرادی 5 نفر، در رده سنی امید و در کومیته انفرادی 15 نفر و در کاتا نفرادی 5 نفر و در رده سنی بزرگسالان در کومیته انفرادی 25 نفر و در کاتا انفرادی 5 نفر به این رقابتها اعزام شدند.

رئیس هیئت کاراته مازندران افزود: قهرمانان این رقابتها که از 25 تا 28 بهمن در تبریز با یکدیگر مبارزه می کنند عازم رقابتهای آسیایی خواهند شد.