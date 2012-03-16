مافیای مواد مخدر به دنبال عرضه هروئین به جای شیشه و کراک

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداریها، رسانه ها، کارشناسان و مسئولان پزشکی قانونی در مورد مضرات مصرف مواد مخدر شیشه و کراک همواره هشدار داده‌اند که نتیجه آن تا اندازه‌ای موجب وحشت معتادان در استفاده از مخدرهای صنعتی شده است. از این رو مافیای مواد مخدر که با کاهش تقاضا روبرو شدند تصمیم به کاهش قیمت مخدرهای صنعتی در کشور گرفتند.

به گفته معتادانی که اکنون در کمپهای ترک اعتیاد به سر می برند در ماههای اخیر کاهش حتی کاهش قیمت مخدرهای صنعتی مانند شیشه و کراک نتوانسته است منابع مالی مافیای مخدر را تامین کند به همین دلیل آنها از سال آینده واردات هروئین به کشور را در دستور کار خود دارند.

کارشناس اعتیاد: احتمال تغییر الگوی مصرف مواد مخدر/ مافیا سال آینده هروئین عرضه می کند

دراین خصوص عباس دیلمی زاده کارشناس و مدیرعامل موسسه خیریه تولد دوباره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احتمال دارد از سال آینده مصرف هروئین نسبت به امسال افزایش یابد که این تغییر مصرف زیرچتر مافیا صورت می گیرد زیرا مافیا همیشه یک گام از مبارزه با اعتیاد جلوتر است و به دلیل شکست در برابر فروش شیشه و کراک تصمیم به تغییر عرضه مخدرها کرده است.

وی از مسئولان و رسانه ها خواست تا همانند اطلاع رسانی در خصوص مضرات کراک و شیشه در خصوص هروئین هم اطلاع رسانی کنند.

کارشناس پزشکی قانونی: کراکی ها به سمت هروئین روی می آورند

همچنین محمدرضا قدیرزاده کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند که هنوز بازار مصرف مخدر شیشه در میان معتادان کشور تا چند سال آینده جا دارد ولی تقلبی شدن مخدرهایی مانند کراک موجب شده تا معتادان سنتی به سوی مصرف هروئین روی آورند.

مصرف هروئین در جامعه یعنی افزایش ایدز و هپاتیت و مرگ و میر معتادان

وی در خصوص مضرات هروئین گفت: قدرت هروئین بسیار بالاتر از تریاک است و پس از چند بار مصرف فرد، معتاد به استفاده از این مخدر می شود و تکرار آن موجب کاهش زمان مصرف شده تا حدی که فرد معتاد به هروئین از تدخین این مخدر به سمت تزریق روی می آورد و تزریق هم افزایش مرگ و میر و شیوع بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت را به دنبال دارد.

کشف هر ساعت 50 کیلو مواد مخدر در کشور/ مرگ روزانه 10 معتاد در کشور

گفته ها و هشدارهای کارشناسان در حالی است که بر اساس گزارش نیروی انتظامی در 9 ماهه سال جاری 330 هزار کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که در این مدت 1600 باند متلاشی شده و 200 هزار فروشنده مواد مخدر دستگیر شده اند.

همچنین سازمان پزشکی قانونی کشور هم اعلام کرده است روزانه 10 معتاد در کشور به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خون را از دست می دهند که سهم تهران روزانه 3 معتاد است.

حال با توجه به هشدارهای کارشناسان لازم است مسئولان، پیشگیری از اعتیاد به خصوص اعتیاد به هروئین و شیشه را بیشتر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند چراکه اعتیاد به هروئین آسیبی بسیار بزرگتر از مصرف شیشه به همراه دارد.