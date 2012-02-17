آرزوهای آمریکا و اسرائیل در 22 بهمن لگدمال شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگان افزود: در قبل از 22 بهمن فضایی ایجاد شده بود که می خواستند حضور مردم را در این حماسه کمرنگ کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان فکر می کردند با ایجاد و اعمال تحریم ها روی مردم اثر می گذار و حضور مردم کمرنگ می کند ولی مردم ایران نشان دادند که سرمایه گذاری های دشمنان بی اثر بوده است.

وی عنوان کرد: دشمنان تصور می کردند، مشکلات سبب می شود تا حضور مردم در 22 بهمن چشمگیر نباشد و این حضور میلیونی خط بطان بر خوابهای دشمنان کشید و آرزوهای آمریکا و اسرائیل را لگد مال کرد.

آیت الله نورمفیدی گفت: آمریکا ملت ایران را دشمن خود می داند و حضور مردم در 22 بهمن نشان که آمریکا به خوبی این مسئله را درک کرده است.

امام جمعه گرگان افزود: حضور مردم معنا و پیامهای فراوانی دارد و دشمن هرگاه خواست فرازهای تاریخ کشور را به فرود تبدیل کند، از مسائل داخلی و تفرقه استفاده کرده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: کشور ما امروز در فراز است و انتخابات نیز یک حضور مردمی است و دشمن حضور را نمی خواهد.

وی بیان داشت: پیشرفتهایی که در بخش های مختلف داشتیم باید حفاظت و حراست کنیم و باید در انتخابات حضور یابیم.

وی بر لزوم انتخاب فرد اصلح در انتخابات مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس جای حساسی است و عملکرد ضعیف نماینده موجب ضرر جامعه می شود.

امام جمعه گرگان با اشاره به اعزام حجاج از فرودگاه گرگان گفت: فرودگاه گرگان ظرفیت هواپیماهای جدید را ندارد و باید ظرفیت این فرودگاه توسعه یابد تا حجاج برای اعزام به مشهد یا تهران نروند.