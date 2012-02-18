به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مبلغی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس بین المللی فقه و قانون که در سالن اجتماعات بنیاد بین‌المللی اسراء برگزار شد، اظهار داشت: کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون اولین کنفرانسی است که در این موضوع برگزار می‌شود؛ موضوعی که تا به حال پرونده آن گشوده نشده و به صورت علمی مباحثی در راستای ترویج این موضوع و ایجاد توجه عمیق به اقتضائات و شرایط قانون مطرح نشده است.



وی ادامه داد: از آنجا که رابطه فقه و قانون مبحث مهمی است و نیازمند تعمیق دیدگاه و نظریه پردازی دارد امیدواریم این کنفرانس ادامه یابد و در سال‌های آینده برگزار شود.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: این موضوع به لحاظ اهمیت آن مورد توجه همه عالمان جهان است تا در فضای این گونه‌ای دیدگاه‌های علمی به کمک هم آید و غنای لازم در این مبحث جایگاه خودش را پیدا کند.



وی گفت: اگر فقه خودش را از قانون دور کند در انزوا قرار می‌گیرد چون این قانون است که در همه زمینه‌ها حضور علمی دارد و نظم علمی و عینی را به دست آورده است و اگر فقه از فضای تقنین خودش را دور نگه دارد به این مسئله مبتلا می‌شود که با عرصه داخلی و واقعیت‌ها درگیر نیست و در پی روشهای خود بر اساس مبنای اصلی نخواهد افتاد و هم از صحنه‌های اجتماعی به دور خواهد ماند و هم این عرصه عظیم را به دست رقبای خود خواهد سپرد.



حجت‌الاسلام مبلغی تاکید کرد: باید اعتراف کنیم که دیر شروع کردیم و باید زودتر از اینها بحث قانون و فقه را مطرح می‌کردیم.



وی رابط حکومت با قانون را یکی از مباحث جدی این کنفرانس برشمرد و تاکید کرد: اینکه رابطه حکومت با قانون به عنوان یکی از پل‌های فقه و قانون بر چه اساسی می‌تواند استوار شود و مشروعیت دخالت در قانون را چگونه می‌توان وجاهت شرعی بخشد، مسائل مهمی است که وقتی بحث‌ها به این مطلب می‌رسید همه اندیشمندان داخلی و خارجی به بحث می‌پرداختند تا حرف‌های نو و جدید را بشنویم.

