  1. استانها
  2. البرز
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

اکبرشاهی:

خانواده های معتادان تحت درمان نیازمند حمایت هستند

خانواده های معتادان تحت درمان نیازمند حمایت هستند

کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان البرز بر حمایت از خانواده معتادان تحت درمان و مرکز بازپروری استان البرز تاکید کرد.

سردار علیرضا اکبرشاهی  در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروزه مرکز بازپروری استان البرز و خانواده افراد معتاد در حال ترک نیازمند حمایت هستند.

وی گفت: با وجود اینکه مرد خانه معتاد و در مراکز بازپروری تحت درمان است ولی خانواده همین فرد معتاد با وجود تنگدستی و بی بضاعتی حاضر است اندک پولی را که دارد برای حمایت از مراکز بازپروری هزینه کند.

وی با اشاره به اینکه مرکز بازپروری استان البرز حق گرفتن هیچ پولی را ندارد، اضافه کرد: چند مورد از خانواده های معتاد تحت درمان به مرکز بازپروری استان البرز مراجعه کردند و با وجود تنگدستی بسیاری که داشتند قصد کمک به مبلغ50 هزار تومان به منظور حمایت از این مرکز را داشتند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: اینگونه موارد دردآور است که با آن مواجه هستیم.

اکبرشاهی افزود: مجموعه بازپروری استان البرز نیاز به کمک دارد، اگر مسئولیت قبول کرده ایم باید مسئولیت پذیر باشیم و امروز این مرکز نیازمند حمایت تک تک مسئولان استان دارد و به پویایی و فعال بودن آن مکان باید توجه کرد.

کد مطلب 1536576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها