خانواده های معتادان تحت درمان نیازمند حمایت هستند

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروزه مرکز بازپروری استان البرز و خانواده افراد معتاد در حال ترک نیازمند حمایت هستند.

وی گفت: با وجود اینکه مرد خانه معتاد و در مراکز بازپروری تحت درمان است ولی خانواده همین فرد معتاد با وجود تنگدستی و بی بضاعتی حاضر است اندک پولی را که دارد برای حمایت از مراکز بازپروری هزینه کند.

وی با اشاره به اینکه مرکز بازپروری استان البرز حق گرفتن هیچ پولی را ندارد، اضافه کرد: چند مورد از خانواده های معتاد تحت درمان به مرکز بازپروری استان البرز مراجعه کردند و با وجود تنگدستی بسیاری که داشتند قصد کمک به مبلغ50 هزار تومان به منظور حمایت از این مرکز را داشتند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: اینگونه موارد دردآور است که با آن مواجه هستیم.

اکبرشاهی افزود: مجموعه بازپروری استان البرز نیاز به کمک دارد، اگر مسئولیت قبول کرده ایم باید مسئولیت پذیر باشیم و امروز این مرکز نیازمند حمایت تک تک مسئولان استان دارد و به پویایی و فعال بودن آن مکان باید توجه کرد.