محفل انس با قرآن کریم با استقبال بی نظیر مردم قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این محفل نورانی پیش ازظهر شنبه به همت مرکز بین المللی علوم ومعارف اسلامی و منطقه آزاد قشم با حضور قاریان ممتاز بین المللی از ایران و چند کشور خارجی برگزار شد.

امام جمعه قشم گفت: تلاوت قرآن کریم، تدبر در مفاهیم این کتاب آسمانی و عمل به رهنمودهای قرآنی سه وظیفه اساسی همه مسلمانان در قبال این نعمت الهی است.

حجت الاسلام احمد حسن زاده در مراسم محفل انس با قرآن کریم در تالار وحدت قشم، افزود: یک مسلمان وظیفه دارد پس از تلاوت قرآن به تدبر در مفاهیم آن بپردازد و آنگاه وارد عمل به رهنمودهای آسمانی آن شود.

وی در تشریح این وظایف بیان کرد: اگر ما قرآن را نخوانیم یقینا نمی توانیم هدایت شویم و خود مقوله تلاوت کار ارزشمند و مستحب نفسی است.

به گفته وی تلاوت قرآن کریم شرط لازم است اما شرط کافی نیست و قاری این کتاب انسان ساز مفاهیم و مضامین آن را نیز باید درک کند.

امام جمعه قشم فهم قرآن کریم و تدبر در مفاهیم آن را یک وظیفه اساسی برای مسلمانان دانست و تصریح کرد: این وظیفه نیز برای ما یک وظیفه مقدمی است و ما موظفیم از تدبر به عمل برسیم و رهنمودهای نورانی قرآن کریم را در زندگی فردی و اجتماعی خود به مرحله اجرا دربیاوریم.

حجت الاسلام حسن زاده انسانی را که این سه وظیفه اساسی خود را در قبال قرآن کریم انجام می دهد یک انسان الهی خواند و گفت: این انسان خلیفه الله روی زمین و مورد رضایت دین و قرآن کریم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قرآن کریم را مایه نور و برکت در جامعه دانست و با اشاره به آغاز بکار مرکز بین المللی علوم و معارف اسلامی قشم با این برنامه قرآنی یادآورشد: راه اندازی این مرکز بین المللی فرصت بزرگی برای منطقه آزاد قشم محسوب می شود و مسئولان باید زمینه حضور قوی و مستحکم این مرکز را در این جزیره فراهم بیاورند.

به گفته وی اقشار مختلف مردم بخصوص قشر جوان و روحانیت اهل تشیع و اهل تسنن جزیره قشم باید از این فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را بکنند.

در این برنامه که در یک فضای معنوی و سرشار از نور قرآن برگزار شد، قاریان ایرانی و غیر ایرانی به تلاوت قرآن کریم پرداختند و تواشیح چند ملیتی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی توسط طلاب جامعه المصطفی العالمیه اجرا شد.