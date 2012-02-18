کمبود اعتبارات نباید مانع اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر شنبه در کارگروه منطقه ای آب و کشاورزی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به پروژه های موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: علت کندی پیشرفت و اجرای طرحهای ارائه شده برای حل بحران دریاچه ارومیه، باور نکردن آن است.

وی اظهار داشت: باید دستگاههای دولتی و مرتبط با این موضوع حل مشکل دریاچه را در راس کارهای خود قرار داده و از تمام توان خود برای رفع آن استفاده کنند و همچنین استانهای کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی باید از تمام پتانسیلهای خود برای این کار استفاده کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در صورت تعامل، همکاری و همفکری می توان در این زمینه به نتایج خوب و قابل ارائه برای مردم رسید، ادامه داد: کمبود اعتبارات نباید مانع از انجام کارها و فعالیتهای مرتبط با دریاچه ارومیه شده و هر لحظه برای برنامه ریزی و حل بحران موجود دارای ارزش است.

محمودی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیتها برای رفع مشکل کم آبی دریاچه ارومیه، گفت: مطالعات و اقدامات اجرایی موثری در خصوص انتقال آب میان حوزه ای و افزایش بارشها در حوضه آبریز دریاچه در حال انجام بوده و با توجه به مطالبه جدی مسئولان و مردم باید روند اجرای عملیات تسریع یابد.

وی با اشاره به اینکه برای احیا دریاچه ارومیه باید از تمامی شیوه های تامین آب استفاده شود، اظهار داشت: عزم مسئولان در احیای دوباره دریاچه ارومیه و تامین آب مورد نیاز این تالاب بین المللی جدی بوده و برای آب رسانی به آن تمامی شیوه ها ممکن باید مورد توجه قرار گیرد.

از سال آبی 75 - 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر افتاده است.