بیش از 1300 کیلو گرم مواد مخدر در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا میرزایی ظهر روز شنبه درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با اشاره به کشف و ضبط یک تن و 397 کیلو گرم مواد مخدر در این استان، افزود: دراین رابطه سه هزار و 92 نفر دستگیر شده اند.

همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی دست اندر کار برای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، تبادل اطلاعات و راه کارها با استانهای همجوار، اجرای طرح کنترل محورها و مناطق آلوده، اجرای طرحهای آموزشی برای خانواده ها، ایجاد دو ایستگاه ایست بازرسی در محور گرمسار - قم و استفاده از امکانات فنی مجهز برای کشفیات، از جمله مصوبات این جلسه بود.

