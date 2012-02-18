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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

میرزایی:

بیش از 1300 کیلو گرم مواد مخدر در استان سمنان کشف شد

بیش از 1300 کیلو گرم مواد مخدر در استان سمنان کشف شد

سمنان-خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: با تلاش پرسنل این نیرو از ابتدای سالجاری 1397 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا میرزایی ظهر روز شنبه درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با اشاره به کشف و ضبط یک تن و 397 کیلو گرم مواد مخدر در این استان، افزود: دراین رابطه سه هزار و 92 نفر دستگیر شده اند.

همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی دست اندر کار برای مبارزه و پیشگیری  از مواد مخدر، تبادل اطلاعات و راه کارها با استانهای همجوار، اجرای طرح کنترل محورها و مناطق آلوده، اجرای طرحهای آموزشی برای خانواده ها، ایجاد دو ایستگاه ایست بازرسی در محور گرمسار - قم و استفاده از امکانات فنی مجهز برای کشفیات، از جمله مصوبات این جلسه بود.
 

کد مطلب 1537162

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