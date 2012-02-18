طرفداران پوتین در سراسر روسیه راهپیمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، امروز شنبه هواداران "ولادیمیر پوتین" در شهرهای مختلف روسیه به خیابانها آمده و حمایت خود را از نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور و برنامه های وی اعلام کردند.

بر این اساس، به فاصله کوتاهی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه هزاران نفر در شهرهای ولادی وستوک، خاباروفسک، ایرکوتسک، نووسیبیرسک، ولگاگراد و دیگر شهرها با برپایی راهپیمایی از پوتین به عنوان بهترین گزینه برای ریاست جمهوری نام بردند.

بنا بر اعلام "جبهه مردم روسیه" ترتیب دهنده راهپیمایی خاباروفسک حدود 12 هزار نفر در تظاهرات امروز این شهر شرکت کردند. این اقدام در پاسخ به برگزاری برخی تظاهرات پراکنده مخالفان دولت روسیه پس از انتخابات پارلمانی این کشور انجام می شود.

همچنین گزارشها از حضور حدود هفت هزار نفر از حامیان پوتین در راهپیمایی ایرکوتسک و 7500 نفر در راهپیمایی نوو سیبیرسک و چهار هزار نفر دیگر در شهر ولادی وستوک حکایت دارد.

طرفداران پوتین در مسکو نیز از برگزاری صف آرایی بزرگی با خودروها در خیابانهای این شهر برای حمایت از وی خبر دادند. پیش بینی می شود حدود هزار و 500 خودرو در این صف آرایی شرکت کنند.