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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۱

استاد آکسفورد در گفتگو با مهر؛

آرای ویتگنشتاین در دو دوره فکری او تداوم و پیوستگی دارند

آرای ویتگنشتاین در دو دوره فکری او تداوم و پیوستگی دارند

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد با اشاره به اینکه تفکر رایج این است که آرای ویتگنشتاین متقدم با آرای او در دوران متأخر متفاوت است گفت: به رغم این موضوع نوعی تداوم و پیوستگی میان آرای او در دوران متقدم و متأخر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "ویتگنشتاین" نوشته ویلیام چایلد از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده است.

دکتر ویلیام چایلد استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد اهمیت آرای ویتگنشتاین و فرضیه خود در این اثر به خبرنگار مهر گفت: لودویک ویتگنشتاین یکی از مهمترین فیلسوفان قرن بیستم است.

وی افزود: بسیاری از مباحثی که ویتگنشتاین مطرح کرده هنوز در میان فیلسوفان محل و بحث و گفتگو است.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: آنچه در این اثر مورد توجه بوده مرور و بررسی آرای ویتگنشتاین متقدم است. آرای متقدم او در کتاب تراکتاتوس منعکس است.

مؤلف "ویتگنشتاین" در ادامه افزود: گذار ویتگنشتاین متقدم از "تراکتاتوس" به ویتگنشتاین متأخر در اثر "پژوهشهای فلسفی" منعکس است. در این اثر است که آرای ویتگنشتاین متأخر را شاهد هستیم که با آرای او در دوران ابتدایی فکری متفاوت است.

وی تصریح کرد: به رغم این تفاوت نوعی پیوستگی و تداوم میان ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر را شاهد هستیم.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: البته خود ویتگنشتاین در کتاب پژوهشهای فلسفی معتقد است که آرای او در کتاب پژوهشهای فلسفی با آنچه او در تراکتاتوس گفته متفاوت است.

کد مطلب 1540120

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