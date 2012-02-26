نظام پزشک خانواده چاره اصلی حوزه سلامت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی شامگاه یکشنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: هم اکنون به واسطه شیوع بیماریهای غیرواگیردار در کشور، چاره ای جز اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در سیستم سلامتی کشور نیست.

وی اظهار داشت: توفیقاتی طی سالهای پس از انقلاب در کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار در سیستم سلامت کشور صورت گرفته ولی به واسطه افزایش روزافزون بیماریهای مزمن، هم اکنون هزینه های درمانی در بیمارستانها و مراکز تشخیصی بسیار هنگفت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه حوزه سلامت با اجرای طرح پزشک خانواده سامان می گیرد، یادآور شد: این نظام سبب رفع سردرگمی مردم در مراکز درمانی می شود.

ناصحی با بیان اینکه هدف اصلی وزارت بهداشت، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است، تصریح کرد: متاسفانه این طرح به دلیل عدم هماهنگی قبلی وزرای بهداشت و رفاه، کمی با تاخیر در کشور اجرا می شود.

وی با اعلام اینکه مقرر شد طرح پزشک خانواده در طول سالهای برنامه پنجم توسعه اجرایی شود، افزود: به دلیل اهمیت موضوع وزارت بهداشت اجرای این طرح ملی را طی دو سال نخست برنامه پنجم توسعه دانست.

قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با اشاره به تشکیل شورای راهبردی اجری طرح جامع نظام ارجاع و پزشک خانواده، گفت: در این طرح به ازای هر دو هزار و 500 نفر کادر پزشکی با خدمات درمانی رایگان در خدمت شهروندان شهری و ساکنان روستایی خواهند بود.

وی با بیان اینکه فاصله بیمه شده تا خدمت دهنده سیستم سلامت کشور در این طرح از 1.5 کیلومتر تجاوز نمی کند، افزود: در این طرح کلیه فعالیتهای سطح یک پزشکی در کشور رایگان خواهد بود.