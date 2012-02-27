به گزارش خبرنگار مهر، معصومه بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبکه بهداشت دیلم برای رشد شاخصهای بهداشتی درمانی و رفاه و آسایش شهروندان از همه توان و ظرفیت خود بهره میبرد و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.
وی افزود: در تمام مناسبتها و ایام سال شاهد اجرای برنامههای مناسبی برای رشد شاخصهای سلامتی هستیم و برای رضایت خاطر شهروندان از همه پتانسیل موجود بهره میبریم.
بوشهری از اندازهگیری رایگان فشار و قند خون و وزن شهروندان دیلم خبر داد و خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته ملی سلامت مردان و ترویج فرهنگ سلامتی فشارخون، وزن و قندخون رانندگان و شهروندان دیلمی به صورت رایگان اندازهگیری شد.
مسئول سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم تصریح کرد: با برپایی پایگاه اطلاعرسانی از سوی شبکه بهداشت در میدان امام خمینی، فشارخون، وزن و قندخون رانندگان درون شهری و برون شهری و شهروندان با حضور کارشناسان واحد پیشگیری اندزهگیری شد.
بوشهری افزود: از مجموع مراجعین به این پایگاه 63 نفر توسط کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماریها مراقبت شدند.
وی اضافه کرد: به تمامی افراد مشکلدار توصیه به انجام آزمایش قند خون و مراجعه به پزشک و کلینیک دیابت برای تشکیل پرونده و گرفتن مشاورههای لازم داده شد.
بوشهری تصریح کرد: مشکل چاقی و اضافه وزن در بین اکثر رانندگان مراجعه کننده به پایگاه به دلیل موقعیت شغلی و کم تحرکی بسیار مشهود بود و به آنان توصیهها و آموزشهای لازم برای مراجعه به کارشناس تغذیه و انجام تمرینات بدنی داده شد.
مسئول سلامت خانواده شبکه بهداشت دیلم یادآور شد: برنامهریزی گستردهای برای افزایش شاخصهای بهداشتی در این شهرستان انجام شده و انتظار داریم روز به روز به موفقیت بیشتری برسیم.
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