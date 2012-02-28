مهمترین چالش مدیریت شهری مباحث آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر سه شنبه در نشست معاونت عمرانی افزود: شهرداریها و دهیاریها خود را درگیر امور اجرایی می‌کنند، در حالی که لازم است به تمام مسایل اجتماعی، فرهنگی، هویتی و بومی شهرها و روستاها توجه ویژه شود و پژوهش، مطالعه و تحقیق پیرامون نیازهای شهری و روستایی در اولویت کارها و برنامه‌ها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: گلستان در حوزه مدیریت شهری و روستائی پنجمین جشنواره برترین‌های پژوهش و آموزش کشور، حائز دو عنوان برتر و سه عنوان شایسته تقدیر شد.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان دراین باره توضیح داد: در این جشنواره؛ دبیرخانه پژوهشی و رابطان پژوهشی استانداری گلستان و شهرداری گرگان حائز عنوان شایسته تقدیر و دفاتر فنی و امور روستایی استانداری به ترتیب به عنوان دفاتر فنی برتر و دفتر امور روستایی برتر در زمینه تهیه و تدوین کتب آموزشی در کشور شناخته شدند.

دادبود گفت: برگزیدگان بخش پژوهش این جشنواره در زمینه پروژه های برگزیده ملی، پروژه های برتر شهری استانداری‌ها، پروژه های برتر کلانشهرها، دبیرخانه پژوهشی برتر، شهرداری های برتر، پایان نامه های دانشجویی، کتاب ها و ایده های برتر معرفی شدند.

وی ، برگزیدگان بخش آموزش این جشنواره را نیز شامل دفاتر امور شهری و شوراها و امور روستائی برتر، شهرداران برتر، طرح آموزشی برتر، برترین ها در زمینه آموزش های بلند مدت، تهیه و تدوین کتب آموزشی و برگزاری کارگاه های ملی در حوزه معاونتهای امور عمرانی استانداری ها،شهرداری ها و دهیاری ها دانست که از آنان تقدیر بعمل آمد.

رئیس شورای پژوهش گلستان اظهارداشت: بسیاری از تنگناها و پیچیدگی‌های مدیریت شهری و روستایی با تحقیق، پژوهش و مطالعه، مشخص می شوند و می توان برای آن راهکارهایی را ارائه کرد و مدیریت ها باید بتوانند این پژوهش ها را، کاربردی و متناسب با نیاز مردم در اجرا از آن استفاده نمایند.