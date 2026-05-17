به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه یکشنبه در نشست فرمانداران استان، مهمترین محورهای مورد تاکید استاندار را تشریح کرد و از برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز، رفع گرههای ترافیکی، مناسبسازی فضاها برای افراد دارای معلولیت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و زیباسازی شهری به عنوان اولویتهای اصلی مدیریت استان نام برد.
دادبود با اشاره به تاکید جدی استاندار بر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز گفت: دستورالعملهای مربوط به برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز پیشتر ابلاغ شده و امسال نیز این موضوع با جدیت و با محوریت فرمانداران در شهرستانها پیگیری خواهد شد. خوشبختانه با الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به پروندههای کمیسیون ماده ۹۹، سرعت رسیدگی افزایش یافته و از بروز تخلفات احتمالی نیز جلوگیری شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در ادامه به موضوع ساماندهی ترافیک شهری اشاره کرد و افزود: ساماندهی مراکز و فروشگاههایی که موجب ایجاد ترافیک در سطح شهرها میشوند، از موضوعات مورد تأکید استاندار است. فرمانداران با همکاری دستگاههای مرتبط باید برای رفع گرههای ترافیکی اقدام کنند و برنامهریزی مناسبی در این حوزه داشته باشند.
دادبود با اشاره به راهاندازی سامانه یکپارچه صدور پروانه روستایی اظهار داشت: این سامانه تا شهریورماه امسال وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد و تحول بزرگی در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی در مناطق روستایی ایجاد میکند. همچنین توجه ویژه به مناسبسازی فضاهای شهری و اداری برای معلولان و افراد کمتوان، با جدیت در شهرها و روستاها پیگیری میشود.
معاون استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: نصب پنلهای خورشیدی در ساختمانهای اداری، شهرداریها و دهیاریها در دستور کار قرار دارد و این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف انرژی و حرکت به سمت انرژیهای پاک محسوب میشود. همچنین طرح تفکیک زباله از مبدأ که پیشتر در روستاها اجرا میشد، امسال به شهرها نیز تسری مییابد و همه روستاهای استان باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
دادبود در پایان با تأکید بر زیباسازی شهری و توجه به مبلمان شهری خاطرنشان کرد: فضاسازی شهری و روستایی متناسب با نیازهای همه شهروندان به ویژه افراد دارای معلولیت، از اولویتهای مدیریت استان است و فرمانداران باید با همکاری شهرداریها و دهیاریها، این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
