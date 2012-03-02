همدان رنگ انتخابات گرفت/ یک میلیون و 360 انگشت رنگین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان سرنوشت ساز بودن انتخابات را از این طریق نیز درک کرد که چگونه برای دادن رای باید هویت خود را ثبت و مورد شناسایی قرار دهی.

امروز روز انتخابات است، روزی است که همه شور و اشتیاق، روزها و شبهای روشن و بیداری کشیدن ها به ثمر می رسد.

امروز روز انتخابات است و من با دستهای گره کرده خود حماسه ای دیگر را می آفرینیم تا گره ای از روزگاران خود بگشایم.

امروز من، به همراه پیر و جوان و زن و مرد، شهری و روستایی پای صندوق رای می روم تا با برگ رای خود، برگ زرینی از تاریخ کشورم را ورق بزنم.

برگی درخشان، چونان که برقش چشمهای آنانی را که نمی خواهند روزگاران شیرین مرا ببینند، بگیرد.

"میزان رای ملت است" میزان رای من و توست اگر پای صندوق برویم و حضور تک تک ما، می تواند زنجیره ای باشد برای حفظ آنچه که داریم، چیزهایی که برای پاسداری از آنها، خون هزاران نفر از فرزندان این آب و خاک به پایش ریخته شده تا زنده بماند و وظیفه من و توست که از آن خونها و آنچه با این فداکاریها به دست آمده محافظت کنیم.

امروز 12 اسفند اصلی ترین وظیفه من و تو شرکت در انتخابات و آبی شدن انگشت سبابه امان است.

امروز ماراتن 87 نامزد انتخاباتی همدان برای تکیه زدن به 9 کرسی مجلس آغاز شده است و طبق اطلاعات دریافتی در خصوص ترتیب شغلی داوطلبان نمایندگی مجلس در استان همدان می توان عنوان کرد: دو نفر از داوطلبان روحانی، 10 نفر استاد دانشگاه، هفت نفر وکیل یا قاضی دادگستری، شش نفر نماینده مجلس هشتم، 9 پزشک، 44 کارمند، هفت نظامی، 22 فرهنگی، یک بازنشسته و مابقی دارای مشاغل آزاد هستند.

همچنین از حیث مدرک 23 نفر از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دکترا، 87 فوق لیسانس، 21 لیسانس و دو نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس نهم روحانی هستند.

در مجموع 133 داوطلب نمایندگی در این مدت زمان برای حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس نامنویسی کردند که بعد از بررسی صلاحیت آنان در هیئت های اجرایی و نظارت و انصراف برخی از داوطلبان در نهایت 87 داوطلب در این عرصه باقی ماندند.

استان همدان دارای هفت حوزه انتخابیه اصلی شامل شهرستان همدان، ملایر، نهاوند، بهار، تویسرکان، اسدآباد و رزن و 18 حوزه فرعی شامل بخشداری ها است و دو فرمانداری فامنین و کبودراهنگ نیز به عنوان حوزه های فرعی این استان محسوب می شوند.

یک هزار و 227 شعبه اخذ رای شهری و روستایی و ثابت و سیار برای جمع اوری آرای مردم این استان پیش بینی و تمامی این شعب توسط تیم های کارشناسی متشکل از نمایندگان شرکت مخابرات، کمیته فناوری ستاد انتخابات و فرمانداری ها بررسی و بحث ارتباط دهی این شعب رسیدگی شده است.