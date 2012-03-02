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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

موسوی زاده:

حضور بی نظیر مردم کجور در انتخابات ستودنی است

حضور بی نظیر مردم کجور در انتخابات ستودنی است

کجور - خبرگزاری مهر: بخشدار کجور، حضور بی نظیر مردم کجور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را ستود.

سید نادر موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم بخش کجور با بصیرت و بینش کامل در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در بخش کجور تعداد 29 شعبه اخذ رای  وجود دارد که از این تعداد 22 شعبه سیار و هفت شعبه ثابت است.

بخشدار کجوریادآور شد: تعداد هزار نفر اعم از هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیتی و تدارکات کار انتخابات را در بخش کجور بر عهده دارند.

موسوی زاده اذعان داشت: با وجود استقبال خوب مردم احتمال تمدبد ساعات انتخابات از سوی وزارت کشور وجود دارد.

وی  افزود: در بخش کجور خوشبختانه تاکنون از لحاظ امنیتی هیچ گونه مشکلی بوجود نیامده  و انتخابات در این بخش در یک فضای کاملا آرام در حال برگزاری است.

کد مطلب 1549351

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