حضور بی نظیر مردم کجور در انتخابات ستودنی است

سید نادر موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم بخش کجور با بصیرت و بینش کامل در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در بخش کجور تعداد 29 شعبه اخذ رای وجود دارد که از این تعداد 22 شعبه سیار و هفت شعبه ثابت است.

بخشدار کجوریادآور شد: تعداد هزار نفر اعم از هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیتی و تدارکات کار انتخابات را در بخش کجور بر عهده دارند.

موسوی زاده اذعان داشت: با وجود استقبال خوب مردم احتمال تمدبد ساعات انتخابات از سوی وزارت کشور وجود دارد.

وی افزود: در بخش کجور خوشبختانه تاکنون از لحاظ امنیتی هیچ گونه مشکلی بوجود نیامده و انتخابات در این بخش در یک فضای کاملا آرام در حال برگزاری است.