به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، آیین افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی کشور، عهد خدمت تابستان ۱۴۰۵ یادبود شهدای مدرسه میناب چهارشنبه صبح ۱۱ شهریورماه با حضور جمعی از دانشجویان جهادگر استان های مختلف به میزبانی استان هرمزگان در دانشگاه ملی مهارت شهرستان میناب برگزار می‌شود.

این برنامه باحضور و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رستمی رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها، دکتر شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هادی قاسمی رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور و جمعی از مسئولین استانی و دانشجویان جهادگر استان های مختلف برگزار میگردد.

گفتنی است اهمیت تداوم خدمت رسانی جهادگران دانشجو در روزهای جهاد و مقاومت در جنوب کشور باعث برپایی اردو های جهادی دانشجویی در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شده است.

لازم بذکر است اردوهای جهادی تابستان عهد خدمت ۱۴۰۵ با حضور ۲۰ هزار دانشجو جهادگر تا بازگشایی سال تحصیلی دانشگاه ها در سراسر کشور برپاست.