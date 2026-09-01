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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

احمدی: سامانه انتقال آب سد کبوترلانه باید تکمیل شود

احمدی: سامانه انتقال آب سد کبوترلانه باید تکمیل شود

کرمانشاه- نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس با تأکید بر ضرورت تکمیل سامانه انتقال آب سد کبوترلانه، خواستار تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این طرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح و آبگیری سد کبوترلانه کنگاور، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو برای اجرای این طرح، اظهار کرد: در شرایط خاص کشور و با وجود مشکلات و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌ها وارد شده، اقدامات انجام‌شده در حوزه آب قابل تقدیر است.

وی افزود: کشور هر زمان با مشکل مواجه شده، مسئولان و مردم برای عبور از شرایط سخت پای کار آمده‌اند و این موضوع از افتخارات نظام و کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به مرحله بعدی اجرای طرح سد کبوترلانه گفت: هدف نهایی این پروژه، تکمیل سامانه انتقال آب است که متأسفانه تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

احمدی خطاب به وزیر نیرو و مسئولان مربوطه تأکید کرد: انتظار داریم در جریان این سفر دستورات لازم برای تعیین تکلیف و تکمیل سامانه انتقال آب صادر شود تا این موضوع هرچه سریع‌تر جمع‌بندی و اجرایی شود.

وی ادامه داد: امکانات و ظرفیت‌های وسیعی در دو شهر منطقه وجود دارد که سال‌هاست بلااستفاده مانده و از سوی دیگر، بخشی از مردم نیز به دلیل طولانی شدن روند اجرای طرح متحمل خسارت شده‌اند.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز در این منطقه باقی مانده است، گفت: بیش از ۱۵ سال از اجرای این روند گذشته و لازم است با همت مسئولان و همکاری مجموعه وزارت نیرو، موضوع به سرانجام برسد.

احمدی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود و تجربه و توان کارشناسی مجموعه وزارت نیرو، به نظر می‌رسد تکمیل این طرح نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری جدی است و امیدواریم با دستور وزیر نیرو، اقدامات لازم برای حل این مسئله انجام شود.

وی در ادامه پیشنهاد تغییر نام سد کبوترلانه را مطرح کرد و گفت: در این منطقه اثر تاریخی و باستانی آناهیتا قرار دارد که از شهرت جهانی و سابقه تاریخی ارزشمندی برخوردار است.

نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: اگر مسئولان موافق باشند، نام این سد به «سد آناهیتا» تغییر پیدا کند تا این نام تاریخی و ارزشمند منطقه نیز در کنار این طرح مهم ماندگار شود.

احمدی در پایان از همه مسئولانی که برای اجرای این پروژه تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، ظرفیت‌های سد و سامانه انتقال آب آن به شکل مطلوب در خدمت مردم منطقه قرار گیرد.

کد مطلب 6934391

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