احمدی: سامانه انتقال آب سد کبوترلانه باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام وحید احمدی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح و آبگیری سد کبوترلانه کنگاور، ضمن قدردانی از تلاشهای دولت و مجموعه وزارت نیرو برای اجرای این طرح، اظهار کرد: در شرایط خاص کشور و با وجود مشکلات و آسیبهایی که به زیرساختها وارد شده، اقدامات انجامشده در حوزه آب قابل تقدیر است.
وی افزود: کشور هر زمان با مشکل مواجه شده، مسئولان و مردم برای عبور از شرایط سخت پای کار آمدهاند و این موضوع از افتخارات نظام و کشور محسوب میشود.
نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به مرحله بعدی اجرای طرح سد کبوترلانه گفت: هدف نهایی این پروژه، تکمیل سامانه انتقال آب است که متأسفانه تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
احمدی خطاب به وزیر نیرو و مسئولان مربوطه تأکید کرد: انتظار داریم در جریان این سفر دستورات لازم برای تعیین تکلیف و تکمیل سامانه انتقال آب صادر شود تا این موضوع هرچه سریعتر جمعبندی و اجرایی شود.
وی ادامه داد: امکانات و ظرفیتهای وسیعی در دو شهر منطقه وجود دارد که سالهاست بلااستفاده مانده و از سوی دیگر، بخشی از مردم نیز به دلیل طولانی شدن روند اجرای طرح متحمل خسارت شدهاند.
نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده نیز در این منطقه باقی مانده است، گفت: بیش از ۱۵ سال از اجرای این روند گذشته و لازم است با همت مسئولان و همکاری مجموعه وزارت نیرو، موضوع به سرانجام برسد.
احمدی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود و تجربه و توان کارشناسی مجموعه وزارت نیرو، به نظر میرسد تکمیل این طرح نیازمند تصمیمگیری و پیگیری جدی است و امیدواریم با دستور وزیر نیرو، اقدامات لازم برای حل این مسئله انجام شود.
وی در ادامه پیشنهاد تغییر نام سد کبوترلانه را مطرح کرد و گفت: در این منطقه اثر تاریخی و باستانی آناهیتا قرار دارد که از شهرت جهانی و سابقه تاریخی ارزشمندی برخوردار است.
نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: اگر مسئولان موافق باشند، نام این سد به «سد آناهیتا» تغییر پیدا کند تا این نام تاریخی و ارزشمند منطقه نیز در کنار این طرح مهم ماندگار شود.
احمدی در پایان از همه مسئولانی که برای اجرای این پروژه تلاش کردهاند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، ظرفیتهای سد و سامانه انتقال آب آن به شکل مطلوب در خدمت مردم منطقه قرار گیرد.
نظر شما