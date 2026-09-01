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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

دستگیری سارقان میلیاردی مغازه در تبریز

دستگیری سارقان میلیاردی مغازه در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق حرفه ای و سابقه دار و کشف یک فقره پرونده سرقت از مغازه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت از مغازه، ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت را در این خصوص شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت قطعات خودرو از مغازه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف، که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6934164

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