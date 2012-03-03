اعلام نتیجه قطعی انتخابات در قم/ مشارکت 64 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن شمارش آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استان قم، علی اردشیر لاریجانی با کسب 270 هزار و 382 رای، رضا آشتیانی عراقی با کسب 164 هزار و 219 رای و احمد امیرآبادی فراهانی با کسب 147 هزار و 765 رای از 414 هزار و 865 رای صحیح ماخوذه راهی بهارستان نهم شدند.



در دور هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی 568 هزار و 122 نفر واجد شرایط برای مشارکت در انتخابات بودند که از این تعداد 327 هزار و 818 نفر برای انتخاب سه نفر از بین 37 کاندیدا شرکت کردند و مشارکت 57.7 درصدی رقم خورد اما در نهمین دوره انتخابات مجلس که با حضور گسترده علما و مردم قم برگزار شد، حدود 64 درصد از واجدین شرایط شرکت کردند.

همچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با کسب 134 هزار و 945 رأی و حجت‌الاسلام علی بنایی با 86 هزار و 826 برگه رأی، محسن عابدینی‌پور با 54 هزار و 937 رای و محمد وکیلی با 39 هزار و 101 رای در جایگاه چهارم تا هفتم قرار گرفتند.



علی لاریجانی برای دومین بار، محمدرضا آشتیانی برای سومین بار و احمد امیرآبادی برای نخستین بار از حوزه انتخابیه قم راهی مجلس شدند.



در انتخابات اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی نیز مشارکت مردم قم به ترتیب 70.61، 51.5، 65.9، 51.7، 64.6، 66 و 56.4 بوده است.

