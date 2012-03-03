محمدمهدی رهبری از رودسر و املش به مجلس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رهبری املشی با 43 هزار و 35 رای در انتخابات نهم از رقبای خود جلو افتاد و با کسب اکثریت آراء راهی مجلس شد.

محمد مهدی رهبری املشی در دوره های دوم، سوم، چهارم و پنجم نماینده مردم شهرستانهای املش و رودسر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بوده است.

در حال حاضر اسدالله عباسی نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی می باشد.

واجدین شرایط رای در شهرستانهای رودسر و املش در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ترتیب 92 هزار و 230 نفر و 29 هزار و 401 نفر بوده است.