به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شاعران ایران در اردیبهشت ماه سال آینده و مصادف با ایام فاطمیه، «کنگره شعر فاطمی» را در تهران برگزار می‌کند.

فاطمه راکعی مدیرعامل انجمن محورهای کنگره را اینگونه برشمرد: تاکنون شعرهای زیادی در مدح و منقبت حضرت فاطمه زهرا (س) سروده شده ولی محور ما در این کنگره توجه به ابعاد الهی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این بانوی اسلام است.

وی همچنین توجه به خطبه‌های سیاسی به جا مانده از حضرت را یکی از موضوعات مهم در کنگره دانسته و تاکید کرد: ما از همه شاعران پیشکسوت و جوان می‌خواهیم با مطالعه و پژوهش درباره ایشان به سرودن شعر بپردازند تا بتوانیم در این کنگره از زاویه دید علمی به شخصیت حضرت زهرا (س) بپردازیم.

توجه به الگوی زن مسلمان و اینکه زن مسلمان باید چگونه باشد، از دیگر موضوعاتی است که برای «کنگره شعر فاطمی» در نظر گرفته شده است.

این کنگره که سعی دارد حرکتی متفاوت با دیگر برنامه‌های مشابه باشد، جریان تاثیرگذار شعر را برای پرداختن به ابعاد شخصیتی بانوی اسلام برگزیده است.