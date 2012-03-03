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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

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جدول نمایندگان راه یافته به مجلس نهم به تفکیک گرایش سیاسی

جدول نمایندگان راه یافته به مجلس نهم به تفکیک گرایش سیاسی

تا کنون از 145 حوزه شمارش شده، 135 داوطلب به مجلس نهم راه یافته اند که اکثریت این داوطلبان متعلق به جبهه متحد اصولگرایان هستند.

پس از خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  شمارش آراء حوزه های انتخابیه در سراسر کشور آغاز شد که طبق آمار اعلام شده از سوی وزیر کشور مشارکت در انتخابات در سطح کشور حدود 64درصد و در استان تهران حدود 52 درصد بوده است .از 46 هزار و 924 شعبه اخذ رای تاکنون شمارش 145 حوزه به پایان رسیده است که 135 داوطلب به مجلس راه یافته اند و 10 حوزه به مرحله دوم کشیده شده است.

بنابراین گزارش داوطلبانی که توسط مردم برگزیده شده اند به ترتیب ازطیف جبهه متحد اصولگرایان ، مستقلین ، جبهه پایدای و اصلاح طلبان هستند. 

کد مطلب 1550817

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