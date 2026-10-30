به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با برتری ۲ بر یک شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.



سپاهان که در این مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز خارج از خانه بود، شروع بسیار خوبی داشت و خیلی زود توانست دروازه میزبان را باز کند. کسری طاهری در دقیقه ۲ گل نخست طلایی‌پوشان اصفهان را به ثمر رساند تا سپاهان از همان ابتدای مسابقه از حریف خود پیش بیفتد.



شاگردان فراز کمالوند پس از دریافت گل تلاش کردند نتیجه را جبران کنند، اما سپاهان در ادامه نیمه نخست بار دیگر موفق به گلزنی شد. امید نورافکن در دقیقه ۴۵+۳ توانست گل دوم تیمش را وارد دروازه خیبر کند تا نماینده اصفهان با برتری دو گله راهی رختکن شود.



در نیمه دوم خیبر برای بازگشت به مسابقه تلاش کرد، اما شرایط این تیم در دقیقه ۸۴ دشوارتر شد؛ جایی که مهرداد قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان کمالوند ادامه بازی را با ۱۰ بازیکن دنبال کنند.



با وجود یک بازیکن کمتر، خیبر در دقیقه ۸۷ توسط امیرحسین فارسی به گل رسید تا اختلاف به حداقل برسد و دقایق پایانی مسابقه حساس‌تر دنبال شود، اما این گل برای فرار میزبان از شکست کافی نبود و سپاهان توانست برتری خود را حفظ کند.



با این پیروزی، سپاهان با کسب سه امتیاز و مجموع ۲۳ امتیاز به صورت موقت به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. خیبر خرم‌آباد نیز با ۱۴ امتیاز در رتبه هشتم جدول باقی ماند.