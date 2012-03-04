شهرداری بابل به استقبال بهار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز ابوالحسنی عصر یکشنبه در مراسم درختکاری افزود: توجه به درختکاری، گل کاری، افزایش فضای سبز شهری ، رنگ آمیزی جداول، نورپردازی و افزایش روشنایی معابر، نظافت و رفت و روب شهری، جمع آوری به موقع زباله، افزایش تسهیلات رفاهی در پارک های درون شهری و جنگلی.از مهم ترین برنامه های شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل جهت استقبال از بهار است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل نیز گفت: از نظر مردم همه مسائل شهر متوجه شهرداری بوده و بنابراین دراین روزهای پایانی افزایش خدمات رسانی به شهر باید شتاب بیشتری پیدا کند.

حسن فلاح افزود: جمع آوری دستفروشان، ترمیم آسفالت در خیابانها، افزایش فضای سبز شهری، آمادگی مساجد شبانه روزی و نمازخانه های پارک های شهری و امکانات اسکان موقت مسافران نوروزی را شهرداری باید به صورت جدی در برنامه کاری خود قرار دهد.

شهرداربابل با تاکید بر اتخاذ تدابیر خاص جهت روزهای پایانی و ایام نوروز گفت: درشهرهای مدرن جهان، روزانه مردم شاهد تغییر و تحول هستند و امیدواریم با همکاری شورای اسلامی شهر بابل و تلاش کارکنان شهرداری شهردر آستانه سال جدید در آن تغییراتی ایجاد شود.

فرهاد عسکری از اختصاص 700 میلیون ریال اعتبار برای بازسازی پارک نوشیروانی و خریداری 100 تن قیر برای ترمیم آسفالت سطح شهر برای روزهای پایانی سال جدید خبر داد.