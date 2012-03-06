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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

محمدی:

هلال احمر گیلان 120 میلیون ریال به محرومان و نیازمندان کمک کرد

هلال احمر گیلان 120 میلیون ریال به محرومان و نیازمندان کمک کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل هلال احمر گیلان از کمک 120 میلیون ریالی این جمعیت به محرومان و نیازمندان در استان خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کمک با مشارکت 150 نفر از خیرین و گروههای چهارگانه داوطلبان جمعیت با اجرای پروژه داوطلبی و همچنین تعامل موسسات غیردولتی در سراسر شعب استان در سه ماهه پایان سال جمع آوری شده بود.

وی اظهارداشت: این کمکها با هدف کمک به قشر ضعیف و محروم و ساکنان مناطق روستایی پس از جمع آوری در قالب کاروانهای نیکوکاری، ویزیت رایگان مردم مناطق روستایی، تهیه جهیزیه نوعروسان، لوازم التحریر و پوشاک برای مدارس محروم و توزیع سبد غذایی به خانوادهای نیازمند است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: در سه ماه پایانی سال جاری بیش از دو هزار و 500نفر از ساکنان مناطق محروم استان از این کمکها بهره مند شدند.

وی یادآورشد: همچنین 500 نفر از خیران و داوطلبان هلال احمر 125 هزار سی سی خون خود را برای کمک به بیماران اهدا کردند.

کد مطلب 1552279

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