عراقچی: مساله فلسطین بزرگترین بحران انسانی و اخلاقی دنیای معاصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر روز پنج‌شنبه با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار کرد.

در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران-مصر و تحولات منطقه به‌ویژه موضوع فلسطین گفتگو شد.

وزیر امور خارجه کشورمان، مسئولیت اخلاقی و حقوقی بین‌المللی همه کشورها خصوصا کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی مردم فلسطین را خاطرنشان کرد و اظهار داشت: مساله فلسطین بزرگترین بحران انسانی و اخلاقی دنیای معاصر است و همه کشورها موظف به مقابله با اشغالگری و کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت‌ فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف هستند.

عراقچی همچنین با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه، بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها بین کشورهای منطقه از جمله در سطح سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با توسعه‌طلبی و تعرضات رژیم صهیونیستی به امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد.

در این دیدار راجع به تقویت مناسبات و همکاری‌های دوجانبه ایران-مصر نیز تبادل نظر شد.‌