به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شاملی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: هفته منابع طبیعی 15 اسفند ماه جاری در سراسر کشور آغاز میشود و همزمان با این هفته پروژههای این اداره در بخشهای مخالف به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی شعار هفته منابع طبیعی است، اضافه کرد: طی این هفته اصلههای نهال به صورت رایگان در سراسر استان و به ویژه در مناطق محروم توزیع میشود.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکید کرد: درختکاری یکی از فرهنگهای ارزشی موجود در سطح کشور است و مردم ایران هرساله این فرهنگ را دنبال میکنند.
وی به تعداد نهالهای توزیع شده در سال جاری در اصفهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری 700 هزار اصله درخت به منظور توسعه فضای سبز در سطح استان به صورت رایگان توزیع شده و این نهالها به دو صورت گلدانی و بستهبندی و ضدعفونی در میان مردم توزیع میشوند.
شاملی با اشاره به اینکه توزیع نهالها در تمام استان همزمان با 15 اسفندماه صورت میگیرد، تصریح کرد: برگزاری همایش خشکسالی استان با محور حفاظت از منابع طبیعی، مصرف بهینه آب و توسعه پایدار در نخستین روز از هفته منابع طبیعی است.
وی با اشاره به برنامههای این اداره در هفته منابع طبیعی بیان داشت: توزیع نهال در میان مردم استان، بازدید از پروژههای آبخیزداری در شهرستان تیران و کرون و افتتاح پروژههای منابع طبیعی در سطح استان طی این هفته صورت میگیرد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه پایگاه اطفای حریق در غرب استان در شهرستان چادگان طی این هفته مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، گفت: طی هفته منابع طبیعی 14 پروژه با 14 پروژه 28 هزار و 854 مورد فعالیت در بخشهای منابع طبیعی استان به بهرهبرداری میرسد.
وی اظهار داشت: این پروژهها در بخشهای بیابان، مرتع، حفاظت، تجهیزات و سایر موارد مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و 120 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژهها هزینه شده است.
شاملی با اشاره به عرصههای منابع طبیعی موجود در اصفهان اضافه کرد: عرصههای منابع طبیعی استان در بخشهای مرتع، بیابان و جنگل بالغ بر 9 میلیون هکتار است.
وی با اشاره به اینکه 20 درصد از عرصههای منابع طبیعی کشور بیابان است، تصریح کرد: 30 درصد از عرصههای منابع طبیعی موجود در سطح استان را بیابانها تشکیل میدهد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر یک و 9 دهم میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه شش و سه دهم میلیارد هکتار از عرصههای استان مرتع است، تاکید کرد: 64 هزار هکتار جنگل زاگرسی و حدود 501 هزار هکتار رویشگاه در سطح استان وجود دارد.
شاملی بیان داشت: 42 هزار بهرهبردار از عرصههای منابع طبیعی استان و دو و نیم میلیون دام وابسته به مرتع در سطح استان است.
نظر شما