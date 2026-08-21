به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد اظهار کرد: در برابر تهدید دشمن به جنگ اقتصادی، چند اقدام لازم و ضروری است که یکی از مهم‌ترین آنها صرفه‌جویی است.

وی افزود: صرفه‌جویی باید به‌ویژه در حوزه‌هایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله مصرف بنزین، برق و گاز و همچنین برخی کالاهای اساسی که احتمالاً نیاز به واردات دارند.

وحدت، راه خنثی‌سازی نقشه دشمن است

امام‌جمعه محمودآباد با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی بیان کرد: مسیر خنثی‌سازی آشوب و به‌هم‌ریختگی فضای داخلی کشور از وحدت و اتحاد مقدس عبور می‌کند.

موسوی ادامه داد: برای خنثی‌سازی نقشه دشمن در روزهای پیش‌رو برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه، هیچ راهی جز این نداریم که با تمام وجود باور کنیم وحدت و یکپارچگی ملی نیاز اصلی و ضروری امروز کشور است.

انتظار فرج نیازمند آمادگی همه‌جانبه است

وی در ادامه با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند «أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج» و انتظار حقیقی و اثربخش بدون استعانت از حضرت ولی‌عصر(عج) امکان‌پذیر نیست.

امام‌جمعه محمودآباد افزود: این استعانت در یک معنای جامع چهار رکن دارد که نخستین آن توسل، دوم تأسی پنداری، گفتاری و رفتاری، سوم تواصی و چهارم تجهیز است.

موسوی درباره مفهوم تواصی گفت: تواصی به معنای سفارش متقابل، دلسوزی طرفینی، مساعدت دوسویه، توصیه همگانی و ایجاد اتصال اجتماعی میان مؤمنان و شکل‌گیری شبکه‌ای از مسئولیت‌پذیری جمعی است.

وی با اشاره به رکن چهارم یعنی تجهیز اظهار کرد: تجهیز تنها به معنای جنگ‌افزار نیست، بلکه منتظران باید در چهار عرصه راهبردی، علمی و معرفتی، اقتصادی و مالی، نظامی و امنیتی و فرهنگی و رسانه‌ای مجهز شوند.

امام‌جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: این چهار ضلع می‌تواند منتظران را به یارانی کارآمد برای تحقق حکومت مهدوی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) تبدیل کند.

