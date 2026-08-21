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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

جهاد صرفه‌جویی یکی از مهم‌ترین جهادهای امروز است

جهاد صرفه‌جویی یکی از مهم‌ترین جهادهای امروز است

قزوین- امام‌جمعه محمودآباد گفت: یکی از بزرگ‌ترین جهادهای امروز، جهاد صرفه‌جویی است و مردم باید به‌ویژه در مصرف اقلامی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، مدیریت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد اظهار کرد: در برابر تهدید دشمن به جنگ اقتصادی، چند اقدام لازم و ضروری است که یکی از مهم‌ترین آنها صرفه‌جویی است.

وی افزود: صرفه‌جویی باید به‌ویژه در حوزه‌هایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله مصرف بنزین، برق و گاز و همچنین برخی کالاهای اساسی که احتمالاً نیاز به واردات دارند.

وحدت، راه خنثی‌سازی نقشه دشمن است

امام‌جمعه محمودآباد با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی بیان کرد: مسیر خنثی‌سازی آشوب و به‌هم‌ریختگی فضای داخلی کشور از وحدت و اتحاد مقدس عبور می‌کند.

موسوی ادامه داد: برای خنثی‌سازی نقشه دشمن در روزهای پیش‌رو برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه، هیچ راهی جز این نداریم که با تمام وجود باور کنیم وحدت و یکپارچگی ملی نیاز اصلی و ضروری امروز کشور است.

انتظار فرج نیازمند آمادگی همه‌جانبه است

وی در ادامه با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند «أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج» و انتظار حقیقی و اثربخش بدون استعانت از حضرت ولی‌عصر(عج) امکان‌پذیر نیست.

امام‌جمعه محمودآباد افزود: این استعانت در یک معنای جامع چهار رکن دارد که نخستین آن توسل، دوم تأسی پنداری، گفتاری و رفتاری، سوم تواصی و چهارم تجهیز است.

موسوی درباره مفهوم تواصی گفت: تواصی به معنای سفارش متقابل، دلسوزی طرفینی، مساعدت دوسویه، توصیه همگانی و ایجاد اتصال اجتماعی میان مؤمنان و شکل‌گیری شبکه‌ای از مسئولیت‌پذیری جمعی است.

وی با اشاره به رکن چهارم یعنی تجهیز اظهار کرد: تجهیز تنها به معنای جنگ‌افزار نیست، بلکه منتظران باید در چهار عرصه راهبردی، علمی و معرفتی، اقتصادی و مالی، نظامی و امنیتی و فرهنگی و رسانه‌ای مجهز شوند.

امام‌جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: این چهار ضلع می‌تواند منتظران را به یارانی کارآمد برای تحقق حکومت مهدوی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) تبدیل کند.

کد مطلب 6923031

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