تشکیل کمیته پیگیری ارتقای مجتمع عالی سلامت بناب به دانشکده علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی ظهر جمعه در همایش «آینده آموزش علوم پزشکی در بناب» با اشاره به سابقه طولانی طرح ایجاد دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان اظهار کرد: موضوع ایجاد دانشکده علوم پزشکی بناب نزدیک به سه دهه قبل مطرح شد و در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز تا مرحله تحقق پیش رفت، اما به دنبال برخی موانع و کارشکنی‌ها، روند اجرای آن متوقف و این مطالبه به حاشیه رانده شد.

وی افزود: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، زمینه ایجاد مجتمع عالی سلامت بناب فراهم شد و اکنون هدف اصلی، ارتقای این مجموعه و تبدیل آن به دانشکده علوم پزشکی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر این موضوع گفت: باید در کوتاه‌ترین زمان کمیته‌ای تخصصی برای بررسی روند و نحوه ارتقای مجتمع عالی سلامت بناب تشکیل شود تا این مطالبه از مسیرهای قانونی و اداری به‌صورت مستمر دنبال شود و زمینه تحقق آن فراهم آید.

ظرفیت خیرین سلامت برای توسعه آموزش علوم پزشکی

باقری بنابی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بناب اظهار کرد: این شهرستان از نظر اقتصادی در سطح استان و کشور ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و در حوزه خیرین مدرسه‌ساز نیز کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته است.

وی ادامه داد: بدون تردید خیرین سلامت نیز می‌توانند در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی و تحقق دانشکده علوم پزشکی بناب نقش مؤثری ایفا کنند.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت خیرین سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی نیاز داریم و انتظار می‌رود خیرین شهرستان با ورود به این عرصه، اقدامی ماندگار برای آینده بناب انجام دهند.

ضرورت توسعه خدمات تخصصی و جذب پزشکان متخصص

باقری بنابی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه درمان در بناب گفت: در سال‌های اخیر اقدامات مهمی در حوزه پزشکی شهرستان انجام شده و برخی دستاوردهای درمانی بناب در نوع خود کم‌نظیر است.

وی با بیان اینکه در بیمارستان امام خمینی(ره) بناب ماهانه حدود ۸۰۰ عمل جراحی انجام می‌شود، افزود: این میزان در مقایسه با یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته و نشان‌دهنده ظرفیت بالای درمانی شهرستان است.

وی ادامه داد: اگر چنین ظرفیتی در بناب ایجاد نشده بود، بیماران برای انجام بسیاری از اعمال جراحی مجبور به مراجعه به تبریز یا سایر شهرستان‌ها بودند که این موضوع هزینه‌ها و مشکلات متعددی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کرد.

نماینده مردم بناب بر ضرورت توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در شهرستان تأکید کرد و گفت: باید زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی خدمات آنژیوگرافی در بناب به‌عنوان بیمارستان معین و همچنین انجام برخی اعمال جراحی پیچیده که در حال حاضر عمدتاً در مراکز استان انجام می‌شود، فراهم شود.

باقری بنابی همچنین از مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواست از هم‌اکنون برای شناسایی نیازها و جذب پزشکان متخصص مورد نیاز اقدام کنند تا بناب در آینده با کمبود نیروی متخصص مواجه نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب اشاره کرد و گفت: پیگیری‌هایی برای تبدیل دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در حال انجام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اختصاص رشته‌های جدید علوم پزشکی به دانشگاه آزاد بناب نیز در حال پیگیری است و باید از ظرفیت‌های موجود این دانشگاه برای توسعه آموزش عالی و علوم پزشکی شهرستان استفاده کرد.

باقری بنابی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی و همراهی مسئولان، دانشگاه‌ها، خیرین سلامت و مردم است و با هم‌افزایی ظرفیت‌های شهرستان می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه آموزش علوم پزشکی، ارتقای خدمات درمانی و پیشرفت بناب برداشت.