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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

نمایشگاه عکس معماری در دانشگاه محقق اردبیلی گشایش یافت

نمایشگاه عکس معماری در دانشگاه محقق اردبیلی گشایش یافت

اردبیل – خبرگزاری مهر: نمایشگاه و جشنواره عکس دانشجویی معماری در قالب معرفی آثار دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده فنی این مرکز علمی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر گروه معماری دانشگاه در مراسم افتتاح این نمایشگاه محور اصلی انجام این جشنواره عکاسی را معرفی آثار دانشجویان در یک فضای علمی و کمک به توسعه علم معماری استان برشمرد.

علی رشید تصریح کرد: نمایشگاه عکس در دو قالب عکس و اسکیز برگزار می شود که دانشجویان با ارائه آثار خود می توانند داشته های علمی خود را مبادله کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه فعالیت عملی در شکوفایی قابلیتهای دانشجو نقش بسزایی ایفا می کند برگزاری نمایشگاهها و دوره های کار عملی می تواند در رفع اشکالات علمی دانشجویان و توسعه فنی آنها تاثیر گذار باشد.

رشید با بیان اینکه اکثر دروس آکادمیک در مباحث تئوری خلاصه شده اند، عنوان کرد: دانشجویان همواره از مطالعه عملی دروس استقبال می کنند چرا که تجربه عملی در یادگیری راحت تر دروس نقش بسزایی داشته و همراه با لذت یادگیری است.

وی درس معماری را به دلیل موضوعیت آن یکی از دروسی برشمرد که بیشتر آموزش آن باید به شکل عملی و خارج از کلاسهای درس باشد.

به کفته وی این نمایشگاه عکس به مدت سه روز از ساعت و تا هجدهم اسفندماه جاری برای بازدید عموم آزاد است.
 

کد مطلب 1552657

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