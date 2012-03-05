کلنگ ساخت پژوهشکده آینده پژوهی در قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر روز دوشنبه در مراسمی با حضور غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتمایی وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، محمد جواد لاریجانی رئیس مرکز پژوهش های استراتژیک کشور، غلامعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده دفتر ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، معصوم یاسی نازی، رئیس دانشگاه قائد اعظم پاکستان، اومین یاردیم رئیس دانشگاه آرتوکلوی ترکیه، استادان دانشگاههای پوتسرام، برلین، صوفیای دمشق و جمعی از استادان و دانشجویان در محل دانشگاه بین المللی قزوین کلنگ ساخت پژوهشکده آینده پژوهی به زمین زده شد.



این پژوهشکده با هدف آموزش و گسترش مبانی دانش آینده پژوهی، توسعه زیرساختهای لازم برای رصد تحولات و ایجاد فضای اطمینان بخش و مشارکتی برای بررسی موضوعات و مسائل پیچیده کشور راه اندازی می شود.



پژوهشکده آینده پژوهی از مصوبات دومین سفر هیئت دولت به استان محسوب می شود که برای راه اندازی آن 40 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.



دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برای نخستین بار در خاورمیانه رشته آینده پژوهی را راه اندازی کردهه است تا فضایی علمی و آکادمیک برای ورود به عرصه آینده پژوهی در کشور فراهم شود.



این پژوهشکده علاوه بر فعالیت های علمی خود به بخش دیده بانی نیز مجهز است که وظیفه رصد تحولات منطقه اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد تا نخبگان فکری و ابزاری کشور بتوانند از نتایج این رصد و دیده بانی در امور اجرایی و تئوریک بهره مند شوند.



عبدالعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پژوهشکده گفت: پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی در افق 1404 مصمم است به یک مرکز شاخص در حوزه آینده پژوهی در سطح کشور و منطقه تبدیل شود و با بکارگیری روشهای مناسب تفکر اینده سازی را در سیاست گذاری، برنامه ریزی، پژوهش، آموزش و امور فرهنگی بر مبنای ارزش های اسلامی ایرانی نهادینه کند.



وی افزود: مشارکت در مباحث سیاست پژوهی و آینده پژوهی دانشگاه، اجرای طرح های بنیادی، پژوهشی، کابردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز، ارائه خدمات مشاوره علمی، فنی و مدیریتی در زمینه آینده پژوهی، بهره برداری بهینه از مشارکت اساتید دانشگاهها و دانشجویان در روند حل مسائل ملی و سیاست پژوهی کشور و توسعه ملی، جلب مشارکت نخبگان کشور در تدوین راهبرد ارائه الگوها و ایده های نو، خلاق و فناور به متقاضیان از مهمترین اهداف راه اندازی این مرکز است.













