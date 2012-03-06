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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

فراهانی اعلام کرد:

آماده همراهی با دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم

آماده همراهی با دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم

رئیس شورای اصناف کشور گفت: واحدهای صنفی آماده همراهی کامل با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند؛ ولی انتظار هم دارند که دولت به وعده‌های خود عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در هم‌اندیشی دولت و اصناف در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اصناف کشور در همراهی با دولت برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها همراهی کامل را داشتند و بر این اساس، در فاز دوم نیز همراهی لازم را خواهند داشت.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: همکاری اصناف در مرحله اول قانون به خوبی بود و با وجود تحمل برخی سختی‌ها، هیچ تغییراتی در قیمت‌ها و مشکلی در تامین کالاها در کشور وجود نداشت.

وی تصریح کرد: چند ماه قبل از ابلاغ قانون توسط دولت، طی جلسات متعددی در حوزه اصناف مراکز شهرها و شهرستانها و نیز شورای اصناف، اجرای قانون هدفمندی، بررسی و کارشناسی شد.

فراهانی با اشاره به فرسودگی ماشین آلات و بالا بودن هزینه‎های تامین انرژی گفت: اگر بسته‌های حمایتی اصناف به خوبی اجرایی نشود، به طور قطع اجرای قانون دچار مشکل خواهد بود.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای قانون، چنانچه بازسازی واحدهای تولیدی صورت نگیرد و تولید کنندگان نتوانند کالای باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین و بهره‌وری بالا تولید کنند نمی توانند رقابت کنند از این رو برای بالا بردن بهره‌وری و اشتغالزایی اصناف باید حمایت شوند.

کد مطلب 1553247

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