به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در هم‌اندیشی دولت و اصناف در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اصناف کشور در همراهی با دولت برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها همراهی کامل را داشتند و بر این اساس، در فاز دوم نیز همراهی لازم را خواهند داشت.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: همکاری اصناف در مرحله اول قانون به خوبی بود و با وجود تحمل برخی سختی‌ها، هیچ تغییراتی در قیمت‌ها و مشکلی در تامین کالاها در کشور وجود نداشت.

وی تصریح کرد: چند ماه قبل از ابلاغ قانون توسط دولت، طی جلسات متعددی در حوزه اصناف مراکز شهرها و شهرستانها و نیز شورای اصناف، اجرای قانون هدفمندی، بررسی و کارشناسی شد.

فراهانی با اشاره به فرسودگی ماشین آلات و بالا بودن هزینه‎های تامین انرژی گفت: اگر بسته‌های حمایتی اصناف به خوبی اجرایی نشود، به طور قطع اجرای قانون دچار مشکل خواهد بود.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای قانون، چنانچه بازسازی واحدهای تولیدی صورت نگیرد و تولید کنندگان نتوانند کالای باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین و بهره‌وری بالا تولید کنند نمی توانند رقابت کنند از این رو برای بالا بردن بهره‌وری و اشتغالزایی اصناف باید حمایت شوند.